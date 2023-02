LDA, ‘Quello che fa bene’: «Bisogna rischiare per fare ciò che si ama»

Dalla casetta di Amici al palco di Sanremo 2023 con ‘Se domani’, LDA è cresciuto e lo dimostra con il nuovo album ‘Quello che fa bene’. Le parole dell’artista.

Lo abbiamo visto sul palco musicale più prestigioso del piccolo schermo, quello del Festival di Sanremo 2023, dove ha presentato il brano Se poi domani. Ora, archiviata l’esperienza e ancora con poche ore di sonno recuperate, LDA riparte per presentare il nuovo album ‘Quello che fa bene’. Disponibile da venerdì 17 febbraio, il secondo disco di Luca D’Alessio nasce esattamente all’indomani dell’esperienza ad Amici e con le sue quindici tracce si muove attraverso le forme dell’amore viste e vissute da un giovane della Generazione Z.

“Cosa mi fa stare bene? Mi fanno stare bene le cose di un ragazzo di 19 anni”, racconta LDA. “Stare con la mia famiglia, la mia fidanzata, gli amici, la mia città, i parenti e le nipotine. E mi fa stare bene divertirmi e fare musica. Queste cose, normali, l’amore mi fa stare bene. Il titolo ha tre motivi principali, il primo è anche un po’ scaramantico. Dopo il precedente singolo Quello che fa male ho pensato potesse portarmi fortuna”.

Cover album da Ufficio Stampa HELP

“Poi – aggiunge – volevo un titolo che mette il sorriso, anche solo per pronunciare la parola ‘bene’ devi muovere tutti i muscoli del viso. Con tutto quello che abbiamo vissuto, tra pandemia e guerra, mi sembrava la cosa giusta. E, infine, rappresenta uno switch di maturità. Questo album rappresenta per me uno step molto importante. L’ho scritto appena uscito da Amici, praticamente il giorno dopo l’eliminazione stavo già chiuso in studio. Solo una canzone mi ero tenuto da parte di quei mesi, per il resto sono tutti pezzi inediti nati dopo. Forse la fotografia migliore che lo racconta è proprio quella di me chiuso in studio con la penna in mano”.

“Terminato Amici, ho pubblicato subito il mio primo disco, poi ci sono stati gli instore e i live estivi, le radio…”, ricorda poi LDA. “Non mi sono mai fermato ma ho sempre trovato buchi per scrivere, e quasi paradossalmente ‘Quello che fa bene’ è anche nato di fretta ma la sensazione è che sia voluta una vita”.

C’è tanta consapevolezza nelle parole di Luca e nelle note dell’album. “È un disco molto ricco e maturo rispetto al precedente ‘LDA’”, prosegue l’artista. “Per questo mi sento veramente cresciuto: è passato solo un anno ma a questo punto penso a come sarà fra uno, due, tre anni… Speriamo vada bene questo lavoro ma indipendente da questo io sono contento. Sono fiero di quello che ho fatto, a un figlio farà sentire quello che ho fatto e ne sarò felice. I numeri sono importanti però prima viene la fierezza del lavoro”.

“Mi guardo allo specchio e sono contento di quello che fatto, con tutti gli errori. In fondo, ho 19 anni e ho tutto il tempo per sbagliare ma anche tutto il tempo per maturare”, afferma D’Alessio. “Se dovessi scegliere una sola canzone dell’album di cui sono particolarmente orgoglioso direi Cara Napoli e Luca per motivi anzitutto testuali e per la melodia. E aggiungo Quello che fa bene perché credo che melodicamente sia molto forte”.

A proposito di Cara Napoli, Luca spiega con particolare affetto la dedica alla sua città. “Non potevo essere riassuntivo, ho detto tante cose e l’ho analizzata anche in modo critico mettendoci tanti contrasti. Dal calore della gente che può scalda o scottare, ai fuochi d’artificio che però coprono le stelle. Ci sono le paure e il niente, ci sono tante immagini. Napoli mi ha cresciuto, mi ha fatto diventare quello che sono. È una città in cui puoi parlare col il ricco e il povero nello stesso momento e ti insegna a stare bene con entrambi”.

“Sto vivendo un po’ in ansia l’uscita di ‘Quello che fa bene’, perché adesso voglio vedere il pubblico cosa ne pensa”, ci confessa il cantautore. “Sono curioso di capire quello che dirà. Sto aspettando da tanto e non ce la faccio più”.

Fra le tracce anche un brano con l’amico e compagna d’avventura ad Amici Aka 7even. “Le nostre voci stanno molto bene insieme, Tremi è un pezzo in cui tutto è al posto giusto. È proprio vero che quando le cose le fai con naturalezza e sono dettate dall’amicizia esce sempre qualcosa di bello e di vero. E questa è una canzone vera”.

L’esperienza di Sanremo

Impossibile non parlare del festival. “Per me è andata molto bene”, spiega Luca D’Alessio. “Ero felice e mi sento di aver cantato molto bene nonostante la stanchezza e lo stress. Me la sono goduta e ho imparato a stare ancora di più coi piedi per terra perché ci sarà sempre qualcuno più grande e più bravo di te. Ho tutto il tempo per crescere ed è stato un bagno di umiltà.

“Non ci sono cose che vorrei cambiare, è andato tutto bene”, prosegue. “C’è un’immagine bella che porterò sempre con me, quella di Gianni Morandi che mi porta sulla scala dicendomi di fingere di essere Amadeus. Vedendomi teso, mi ha trattato come un figlio, mi ha preso a braccetto. Ci tornerei tutti gli anni e ci porterei Aka7even: siamo troppo amici, per me è come un fratello e mi piacerebbe condividere quel palco con lui. Tra gli internazionali ti dico, invece, Mario”.

Foto Kikapress

Per questa volta, intanto, il festival lo ha condiviso con Alex Britti nella serata dedicata alle cover. “È stato un onore cantare con lui un capolavoro della musica italiana. Alex è di un’umiltà incredibile ed è super simpatico. Un grande sotto tutti i punti di vista”.

Se dovesse dare un consiglio ai suoi coetanei, Luca non ha dubbi: “Rischiate, rischiate tanto. Ho rischiato due volte nella mia vita, la prima ad Amici e la seconda con Sanremo. Poteva andare benissimo o malissimo. Ma nei sogni io ci credo troppo, quindi dico: fate ciò che amate e non perdetevi per le chiacchiere di altri”.

Per regalare ai fan un momento speciale in occasione dell’uscita del suo nuovo progetto discografico, LDA ha annunciato gli appuntamenti instore, al via venerdì 17 febbraio:

17 febbraio – GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – ORE 17:30- Parco Commerciale Grande Sud

– ORE 17:30- Parco Commerciale Grande Sud 18 febbraio – EBOLI (SA) – ORE 17:00- CC Le Bolle

– ORE 17:00- CC Le Bolle 19 febbraio – VALMONTONE (RM) – ORE 16:00- Valmontone Outlet

– ORE 16:00- Valmontone Outlet 21 febbraio – NAPOLI – ORE 16:30 – Feltrinelli Stazione Centrale

– ORE 16:30 – Feltrinelli Stazione Centrale 22 febbraio- BOLOGNA – ORE 17:30 – Semm Music Store & More

– ORE 17:30 – Semm Music Store & More 23 febbraio – MESTRE (VE) – ORE 17:30 – CC Nave De Vero

– ORE 17:30 – CC Nave De Vero 24 febbraio – FIRENZE – ORE 16:00- Galleria Del Disco

– ORE 16:00- Galleria Del Disco 24 febbraio – LUCCA – ORE 18:30 – Sky Stone & Songs

– ORE 18:30 – Sky Stone & Songs 25 febbraio – COLLESTRADA (PG) – ORE 17:00- CC Collestrada

– ORE 17:00- CC Collestrada 26 febbraio – NOLA (NA) – ORE 16:30 – Galleria Commerciale Hyria Space

– ORE 16:30 – Galleria Commerciale Hyria Space 3 marzo – BUSSOLENGO (VR) – ORE 17:00 – CC Porte Dell’Adige

– ORE 17:00 – CC Porte Dell’Adige 4 marzo – SESTO SAN GIOVANNI (MI) – ORE 17:00 – CC Vulcano

Quindi, nel mese di aprile, sarà il momento di LDA LIVE. Queste le date del tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD:

19 aprile – MILANO MAGAZZINI GENERALI (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

MAGAZZINI GENERALI (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022) 21 aprile – NAPOLI PALAPARTENOPE (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

PALAPARTENOPE (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022) 22 aprile – ROMA ATLANTICO LIVE (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

Foto di Fabrizio Cestari da Ufficio Stampa HELP