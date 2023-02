Sanremo e TikTok: ‘Supereroi’ di Mr.Rain impazza sulla piattaforma

Sanremo, l'altra classifica dei brani su TikTok: dopo la terza serata in testa Mr.Rain, Elodie e Marco Mengoni.

Siamo nel pieno della 73° edizione del Festival di Sanremo, ma già iniziano a circolare le prime classifiche. Ad esempio, come stanno andando i brani sanremesi sulla piattaforma di TikTok? Come ormai noto, TikTok è ormai un catalizzatore di ascolti ed è strettamente legato anche all’andamento del mercato discografico. La community di fatto non ha tardato a scatenarsi sulle note dei brani già diventati virali sulla piattaforma.

A condividere i dati relativi a Sanremo e TikTok è Mambo, la più grande community di content Creator in Europa, che li raccoglie e condivide ogni mattina seguente alle puntate del Festival.

Dalla terza serata di giovedì 9 febbraio 2023, gli insight di TikTok svelano infatti che la traccia del brano Supereroi di Mr.Rain si aggiudica il primo posto in classifica grazie al numero record di 5.836 video, che la rendono ad ora la traccia più cliccata di Sanremo.

Elodie subito a seguire ha raccolto invece 3.386 video per la traccia del brano Due, seguita da Due vite di Marco Mengoni con 3.004 video.