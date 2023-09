Dopo la grande festa all’Ippodromo Snai, Lazza arriva in esclusiva su Amazon Music con otto tracce in versione live dal 20 settembre.

Dopo aver infiammato l’Ippodromo Snai San Siro di Milano con la festa finale del tour 2023, Lazza ha annunciato un nuovo regalo per i fan. Con Amazon Original, infatti, è in uscita in esclusiva su Amazon Music il progetto speciale Amazon Music presenta: Lazza. L’EP – a partire dal 20 settembre 2023 solo sulla piattaforma – raccoglie otto brani in versione live tratti proprio dal concerto evento dell’8 settembre scorso.

Cover da Ufficio Stampa Golin

Il rapper e pianista milanese, che ha registrato numeri da record nel 2023 e non solo, conferma così una stagione record tra concerti e numeri in streaming. Un regalo che Lazza, in collaborazione con Amazon Music, fa a tutti i fan che non hanno partecipato al concerto evento milanese dell’Over-Tour, completamente sold out in tutte le date nei palazzetti italiani. Ma anche a tutti coloro che vogliono rivivere il momento unico in cui l’artista ha trionfato nella sua città natale.

Le grandi emozioni e i grandi successi dello show di Lazza tutti da scoprire in esclusiva su Amazon Music dal 20 settembre: pre save qui.

Foto da Ufficio Stampa Amazon Music / Goigest