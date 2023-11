Finalmente disponibile ‘Golden’ di Jung Kook: tutte le collaborazioni e le versioni disponibili. ‘3D’ è inoltre in radio dal 10 novembre.

È finalmente arrivato il giorno di Golden, il primo album da solista di Jung Kook dei BTS. Un progetto già da record: è infatti l’album che ha venduto di più nella storia dell’Hanteo Chart, la più classifica che monitora le vendite degli artisti K-Pop a livello mondiale.

Golden prende spunto dai momenti d’oro di Jung Kook come artista solista. L’album è composto da un totale di 11 brani, tra cui il nuovo singolo 3D in radio dal 10 novembre, Seven (feat. Latto) (il singolo più veloce della storia a raggiungere 1 miliardo di stream su Spotify migliorando il risultato di Flowers di Miley Cyrus), oltre agli inediti Closer to You (feat. Major Lazer), Standing Next to You, Yes or No, Please Don’t Change (feat. DJ Snake), Hate You, Somebody, Too Sad to Dance e Shot Glass of Tears.

Golden: tutto lo spettro musicale di Jung Kook

Attraverso la tracklist, Jung Kook esprime il flusso di emozioni che seguono i cambiamenti nelle relazioni. La prima metà dell’album presenta canzoni con melodie leggere che ritraggono una persona che si innamora, mentre la seconda metà presenta canzoni più riflessive, che trattano le emozioni che seguono una rottura.

Conosciuto come il Golden Maknae dei BTS, Jung Kook illustra attraverso l’album la sua crescita dal giovane ma dorato debutto all’inizio della sua carriera alla popstar globale che è oggi. Jung Kook ha curato attentamente l’album con una varietà di generi che riflettono il suo ampio spettro musicale e la sua versatilità, e si è impegnato a fondo nell’intero processo di realizzazione dell’album.

Inoltre, Jung Kook ha unito le forze con musicisti di fama mondiale per la produzione dell’album. Ed Sheeran, Shawn Mendes, Major Lazer e grandi produttori come BloodPop, David Stewart e altri si sono uniti a lui per la realizzazione dell’album. L’album vanta anche featuring stellari. Oltre a Seven (feat. Latto) e 3D (feat. Jack Harlow), Major Lazer, DJ Snake e altri musicisti da classifica hanno reso i brani ancora più piacevoli dal punto di vista sonoro.

Oltre che in tutti gli store digitali, Golden è disponibile per il mercato italiano in tre versioni fisiche: SHINE, in esclusiva sullo shop Universal Music Italia, SOLID e SUBSTANCE differenti tra loro per copertina, photo-book, poster, cartoline, foto card e sticker contenuti all’interno.

3D in radio da venerdì 10 novembre

3D di Jung Kook ft. Jack Harlow sarà inoltre in radio in Italia dal 10 novembre. «3D – ha commentato Jung Kook – è una canzone che ti attira prima che tu te ne accorga. Ho pensato che fosse una canzone molto divertente quando l’ho sentita per la prima volta».

Oltre a Jack Harlow che compare in una versione del singolo, hanno lavorato al brano anche il mega produttore BloodPop, che ha lavorato con Lady Gaga, Beyoncé e altri, e David Stewart, che ha prodotto Dynamite dei BTS.

Il video musicale ufficiale di 3D, girato a Los Angeles, mostra Jung Kook che sembra muoversi attraverso molteplici dimensioni in una serie di set diversi. Il video utilizza oggetti di scena come scale e specchi per illustrare il messaggio di trascendere le dimensioni per vedere il proprio amato. Il video passa poi a una scena catartica in cui Jung Kook distrugge un idrante e balla con i ballerini sotto l’acqua. Il video musicale è stato diretto dal famoso regista Drew Kirsch, che ha lavorato con Taylor Swift, Shakira, Imagine Dragons e altri.

Riguardo all’esibizione, Jung Kook ha dichiarato: «3D è una canzone fantastica da eseguire. Spero che le persone guardino con interesse l’esibizione insieme alla musica. Incorpora passi di danza molto divertenti e orecchiabili che molte persone possono seguire e apprezzare». E aggiunge: «Ho sentito un po’ di pressione dopo aver ricevuto così tanto amore con Seven, ma mi ha anche dato una grande spinta di coraggio per affrontare una nuova sfida. Continuerò a lavorare sodo per continuare a condividere grande musica in futuro».