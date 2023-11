Si intitola ‘Luce’ l’ultimo EP del cantautore Giuliano Crupi realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE. Le parole dell’artista.

Disponibile sulle piattaforme streaming, in digital download e in versione fisica, ‘Luce’ è il nuovo EP di Giuliano Crupi realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE. Il disco fa, infatti, parte del progetto “Nuove Produzioni Discografiche 2022/2023” che l’artista ha vinto con il suo produttore artistico Francesco Valente e alla sua Social Music School. Cinque i brani che compongono un EP nato dal dolore e dal senso di disperazione che hanno investito l’artista in seguito alla scomparsa della sua compagna.

“‘Luce’ è un EP al quale tengo molto, il più autentico in assoluto della mia vita”, racconta Giuliano Crupi. “Si apre con Luce, la traccia numero uno apripista di questo album che è la traccia di partenza. È la canzone che avevo esplicitamente dedicato alla mia compagna che ha fatto in tempo ad ascoltare prima, purtroppo, di venire a mancare nel febbraio scorso”.

Cover da Ufficio Stampa

“Quel dolore mi ha congelato. E ha congelato questo lavoro che sarebbe dovuto uscire ad aprile ma ho dovuto fermarmi per vivermi questo immenso dolore”, prosegue l’artista. “E da quel dolore sono nate due tracce, Parlerò anch’io e Ancora un’altra volta. Entrambe sono state inserite in questo lavoro perché ho sempre considerato il mio fare arte, il mio fare musica, come una missione. Non avrei potuto mostrare al mio pubblico qualcosa di falso o di ipocrita che non coincidesse con quello che stavo vivendo in quel momento”.

“La vita mi ha dato questo e le canzoni sono arrivate per trasformare il mio dolore in musica. Allora era un dovere personale, come artista e cantatore, condividere gli abissi profondissimi in cui ero entrato con le persone che poi avrebbero ascoltato questo lavoro”, spiega quindi Crupi. “Credo, e spero, che questo EP possa essere luce per chi ascolterà. E che le tracce, anche quelle più dolorose, possano essere un conforto e un abbraccio per le persone che stanno vivendo un momento difficile”.

LEGGI ANCHE: — Mirkoeilcane: «Musica per esortare le coscienze alla profondità»

“Vorrei che questa musica dicesse a chi l’ ascolta ‘Sono qui vicino a te, non sei solo o sola, ti tengo la mano e ti capisco’. Ecco, mi piacerebbe che le persone potessero trovare conforto, speranza e appunto luce in questa mia nuova musica”, conclude Giuliano Crupi. E ad accompagnare il singolo che dà il titolo al disco, un videoclip diretto da Federico Falcioni con la collaborazione dell’Associazione UmbrellAutismo e del Centro Torricola. Un’idea partita dallo stesso Giuliano, da sempre impegnato nel sociale, che ha scelto di ritagliarsi un piccolo spazio settimanale come ippoterapeuta.

La tracklist di ‘Luce’

Luce Parlerò anch’io Ancora un’altra volta In un mondo di biglie L’Amore è inopportuno

L’EP è stato inoltre registrato e mixato da Francesco Valente presso il CasaValente Studio e masterizzato poi da Carmine Simeone presso Forward Studios.

Foto da Ufficio Stampa