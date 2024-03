Si intitola ‘Buona fortuna’ il nuovo disco di Ermal Meta, in arrivo il prossimo 3 maggio e già disponibile in pre-order.

È con ‘Buona fortuna’ (Columbia Records/Sony Music) che prosegue il percorso discografico di Ermal Meta, attualmente in radio con il recente singolo L’unico pericolo. L’attesissimo progetto di inediti esce il prossimo 3 maggio ed è già disponibile in pre-order qui.

Cover da Ufficio Stampa

Oltre a titolo e data di uscita, l’artista ha svelato sui social anche la copertina del disco su cui campeggia una balena bianca con dodici fili a rappresentare le canzoni. Una rappresentazione simbolica della ricerca della propria fortuna che si nasconde proprio là dove, a volte, ci si dimentica di guardare.

“Stavo fremendo – scrive Ermal Meta sulle sue pagine – ‘Buona Fortuna’ [è] un augurio a tutti noi affinché possiamo trovare il nostro posto nel mondo. Io l’ho trovato e ho scoperto che in quel posto ci siete anche voi. […] Seguitemi e vogliatemi bene. Non vedo l’ora di raccontarvi il resto”.

‘Buona fortuna’ uscirà in diversi formati: cd, vinile nero e vinile colorato autografato in esclusiva per Amazon.it. Conterrà anche i due singoli Male più non fare feat. Jake la Furia e L’unico pericolo e sarà il cuore pulsante del nuovo tour di Ermal Meta in partenza il 13 luglio sui palchi della penisola.

Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno alla dimensione live in un anno molto importante per Ermal. Qui le date. I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita su TicketOne.

Foto da Ufficio Stampa