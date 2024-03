Nuovo album per Dua Lipa che, dopo le hit ‘Houdini’ e ‘Training Season’, annuncia ‘Radical Optimism’. Copertina, tracklist e data di uscita.

È la notizia che i fan aspettavano da tempo, dopo due singoli che sono diventati in brevissimo tempo hit globali. Dua Lipa ha annunciato il suo attesissimo terzo album, dal titolo ‘Radical Optimism’ in uscita il prossimo 3 maggio. Il progetto – qui in pre-save e pre-add – contiene undici tracce tra le quali spiccano Houdini e il recente singolo Training Season.

Vincitrice di tre GRAMMY e sette BRIT Award, Dua Lipa si è ispirata al percorso di (ri)scoperta di sé e in ‘Radical Optimism’ attinge alla pura gioia e felicità di avere chiarezza in situazioni che un tempo sembravano impossibili da affrontare. I duri addii e gli inizi vulnerabili che minacciavano di schiacciare l’anima diventano, così, occasioni da approfondire se le si guarda con ottimismo.

“Un paio di anni fa, un amico mi ha fatto conoscere il termine Radical Optimism. – spiega Dua Lipa – È un concetto che mi ha colpito e mi ha incuriosito sempre di più quando ho iniziato a giocarci e a inserirlo nella mia vita. Mi ha colpito l’idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta”.

“Allo stesso tempo – prosegue – mi sono ritrovata a guardare la storia della musica della psichedelia, del trip hop e del britpop. Mi è sempre sembrato così fiduciosamente ottimista, e questa attitudine ed onestà sono sensazioni che ho portato nelle mie sessioni di registrazione”. Dua ha lavorato con un team di collaboratori fondamentali per tutto il progetto, tra cui Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker.

Di recente Dua ha aperto i BRIT Awards con un’esibizione elettrica di Training Season e si è poi aggiudicata il suo settimo BRIT Award come miglior artista pop. Non solo: ha aperto anche i GRAMMY Awards con un medley e ha festeggiato il record di prima artista donna con quattro canzoni da oltre due miliardi di stream su Spotify.

La tracklist di ‘Radical Optimism’

End Of An Era Houdini Training Season These Walls Whatcha Doing French Exit Illusion Falling Forever Anything For Love Maria Happy For You

