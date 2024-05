Venerdì 24 maggio esce una speciale raccolta con le canzoni più importanti del catalogo di Domenico Modugno con versioni in spagnolo mai edite in Italia.

Nel trentennale della scomparsa, Sony Music Italy pubblica la raccolta ‘Come in un sogno di mezza estate’ con i brani più importanti del catalogo di Domenico Modugno. Il disco – diviso in Il sogno e Il risveglio – esce in digitale e in tre formati fisici (doppio LP nero 180gr, doppio CD con poster e bonus tracks in spagnolo e doppio vinile numerato con poster in esclusiva per store.sonymusic.it.

A caratterizzare il progetto sono le versioni in spagnolo di alcuni brani mai pubblicate prima in Italia. Primo, e finora unico, artista pop italiano a vincere due Grammy, Modugno ha esportato l’italianità in tutto il mondo. E, insieme, ha rivoluzionato il linguaggio della musica italiana con l’iconico Nel blu dipinto di blu, noto come Volare, divenne un successo mondiale.

Con l’intento di avvicinare le nuove generazioni all’artista, la parte grafica del progetto è firmata dal collettivo torinese Ciao Discoteca Italiana, che unisce design, arte e canzone d’autore. Con il loro lavoro si sono posti, come primario obiettivo, il comunicare Modugno ai ragazzi partendo dall’immaginario di un artista per loro da sempre fonte di grande ispirazione.

La tracklist completa

Il sogno

Vecchio Frack Nel blu dipinto di blu Non piangere Maria Amara terra mia Sole malato Lazzarella Lu pisce spada Meraviglioso Strada ‘Nfosa Le Farfalle Don Fifi Un calcio alla città La Donna Riccia La Sveglietta ‘O Sole Mio El Hombre Del Frack* Donde, Como Y Cuando* Amarga Flor Mia* Un Punta A La Ciudad* Maravilloso*

Il risveglio

Piove Giovane Amore Tu si ‘na cosa grande Dio come ti amo! Come hai fatto Resta cu’mme Come Stai Musetto Come prima Si, Si, Si Sopra i tetti azzurri del mio pazzo amore Ti Amo Amo Te Nisciuno Pò Sapè Sogno di Mezza Estate La lontananza Dios, Como Te Amo* Como Has Hecho* La Distancia Es Como el Viento* Te Amo Amo A Ti* Llueve*

*Brani contenuti unicamente nella versione CD

