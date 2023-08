È uscito il nuovo EP della rapper Coi Leray, dal titolo ‘Blue Moon’, che ha pubblicato anche il videoclip del brano ‘Isabel Marant’.

È disponibile da 30 agosto l’EP ‘Blue Moon’, nuovo progetto discografico della rapper multiplatino Coi Leray. Insieme al disco, è stato pubblicato anche il videoclip del brano Isabel Marant, fra le tracce dell’EP che arriva dopo il successo del secondo album ‘COI’. Forte di oltre 10 miliardi di stream a livello globale, Coi si fa ora ascoltare con un lavoro che rappresenta un punto di svolta. Un vero e proprio passaggio a una nuova fase di maturità artistica.

Le cinque tracce di ‘Blue Moon’ delineano un progetto più vulnerabile in cui le canzoni vengono utilizzate come un diario per rivelare la sua prospettiva unica sulla vita. Il 2023 è iniziato alla grande per la cantante multiplatino, grazie ai quattro singoli di successo, contenuti all’interno dell’album ‘COI’ – Players, Run It Up, Bops e My Body – brani accompagnati anche dalle numerose esibizioni in festival importanti.

Coi Leray si è, infatti, esibita al Rolling Loud California, all’Austin City Limits, al Summer Jam e altri ancora. Inoltre, Coi Leray ha preso parte alle sfilate di Moschino, GCDS e Diesel alla fashion week milanese di febbraio. E ha preso parte anche alla colonna sonora di “Spider-Man: Across the Spider-Verse” con la sua collaborazione con Metro Boomin per la canzone Self Love.

La tracklist di ‘Blue Moon’

Liquor and Weed Wicked Butterflie Isabel Marant Still Dreaming 3,2,1 (Trust)

