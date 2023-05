A poche ore dalla finale di ‘Amici’ incontriamo Angelina Mango che venerdì 19 maggio pubblica il suo nuovo album ‘Voglia di vivere’. La nostra intervista.

L’esperienza nella casetta di Amici 22 è ancora caldissima quando, a poche ore dalla finale, incontriamo Angelina Mango, vincitrice della categoria canto. Versatile, a fuoco nella sua attitudine al fare musica, sensibile nell’assorbire influenze e ispirazioni per farle proprie, Angelina è senza dubbio un’artista che ha dimostrato personalità e credibilità anche muovendosi su terreni differenti.

E dopo l’avventura nel talent show guidato da Maria De Filippi, è pronta a spiccare il volo pubblicando il nuovo album ‘Voglia di vivere’ (21co/LaTarma Records, distribuzione BMG). “A 22 anni una persona si sta formando e ‘Voglia di vivere’ è come sono in questo momento”, racconta l’artista. “Nel senso che adesso ho il coraggio di affrontare le cose belle e non per forza solo quelle brutte. Ho imparato a farlo in questi mesi e per questo che non riesco a togliermi il sorriso di dosso”.

Nelle ore di ritorno alla realtà, Angelina rilegge anche il suo percorso recente nel talent. “Quando sono entrata ero pietrificata dalla paura, ero sicura di non farcela, che non sarei durata molto. Tuttavia, non volevo avere il rimorso di non averci provato. Invece, Amici mi ha accolto molto bene: è stato come entrare in una realtà parallela per la quale, ovviamente, ho dovuto rinunciare a molte cose ma mi ha dato molto più di quello che potessi immaginare. Se lo rifarei? Sicuramente sì, magari non domani ma senza dubbio sì”.

Approfondiamo, quindi, quali fossero le paure della vigilia. “Mi spaventava la convivenza – spiega Angelina Mango – il fatto di essere lontana da casa e dagli affetti. Mi spaventava lo stare da sola soprattutto perché, per quanto ci fossero altre persone attorno, succede a tutti poi di ritrovarsi soli. E temevo di non riuscire a starci più di tre giorni. Ma la maggior parte delle preoccupazioni che abbiamo nella vita sono infondate, e quest’esperienza me lo ha dimostrato una volta di più”.

Parlando, poi, di condivisione, la giovane artista sottolinea come nel talent il confronto sia una costante necessaria e costruttiva. “Tutti i miei colleghi ad Amici hanno caratteristiche molto definite e condividere la vita con loro ha significato condividere anche la loro musica. La condivisione e non la competizione fanno tanto, anche nel lavoro personale. Ogni settimana è stato un confronto ma più che alla gara ho cercato di pensare a chi volevo arrivare”.

“Il rientro nella vita reale è stato veloce e sto ancora prendendo le misure – prosegue la cantautrice – è strano, ma sono uscita per lavorare. Finché c’è questo, io resto aggrappata alla mia realtà. Di quello che c’è attorno devo solo imparare ad apprezzare i lati positivi”.

Da ‘Amici’ al nuovo album ‘Voglia di vivere’

Durante l’esperienza televisiva, Angelina si è confrontata con molte cover, un lavoro che ha affrontato nell’ottica di cucire ogni brano adattandolo alla propria sensibilità “Il lavoro sulle cover è stato profondo, è come fare psicoterapia – spiega – e alcune mi hanno fatto male, ma poi bene. L’approccio che ho avuto è stato lo stesso di quando lavoro alla mia musica, in modo ibrido. Non parto mai dall’idea di un genere ma da quello che mi arriva, come uno specchio”.

E ora, chi vede nello specchio anche in relazione a certe aspettative o pregiudizi altrui ? “Non ho la visione universale per dirlo con certezza ma molti possono pensare che un cognome conosciuto come il mio andare a esporsi in uno show TV sia un’arma a doppio taglio. Ma Amici, oltre a mostrare il lato artistico, mostra la persona che sei, non puoi fingere. E allora, tanto vale lasciarsi guardare per quello che si è. E forse questo mi ha distolto da altre idee, io sono quella che sono”.

Ma ora è tempo di lasciar parlare la musica in ‘Voglia di vivere’, album in cui Angelina ha collaborato con diverse penne. “Ho iniziato a collaborare con altri artisti da poco, ma penso che le collaborazioni siano molto importanti anzi mi dispiace di non è cominciato prima. C’è bisogno del confronto con gli altri per saper dire quello che uno ha in testa. Ho lavorato con tanti amici: alcune collaborazioni quasi a caso ma hanno portato a pezzi che mi fanno impazzire. Altre sono nata da una consolidata amicizia, come nel caso di Marco Anastasio. È stato molto stimolante scrivere con lui”.

“E poi ci sono collaborazioni che ti fanno sentire molto grata, perché sapere che qualcuno ha pensato a te scrivendo un brano è una cosa grandissima. Ed è un onore, poi, poterci mettere del mio”. ‘Voglia di vivere’ arriva dopo il precedente ‘Monolocale’: punti in comune? “Beh, i punti di contatto sono tutti nelle mie mani, sono le stesse che hanno fatto i brani di ‘Voglia di vivere’ ma sono mani un po’ più consapevoli. Prima mi concentravo tanto sul problema, qui mi concerto sul presente e sul fatto che il problema non è la parte rilevante ma solo una parte della vita. Se in ‘Monolocale’ c’è il riconoscimento dei problemi qui c’è la loro accettazione”.

Un itinerario, dunque, che Angelina proseguirà a percorrere. “È un percorso, sì, per questo ogni cosa che faccio è estremamente contemporanea a quello che sto vivendo. Non riesco a scrivere di ciò che non sento e mi sentirei una bugiarda a pubblicarlo. Penso che la gente a casa lo percepisca, e l’ho capito tanto negli ultimi mesi. Per questo, tutte le fasi del mio percorso cambiano perché io sto cambiando. Questi pezzi sono un po’ la mia biografia e questo mio diario di oggi è molto diverso da quelle di ieri”.

A questo punto, per Angelina è il momento di preparare i bagagli e partire per il tour instore. "Sono tante date in tuta Italia e non vedo l'ora – afferma con entusiasmo – Questo album si merita di essere promosso perché ci ho lavorato tanto e anche io mi merito guardare in faccia le persone che mi hanno sostenuto. E poi speriamo di salire preso su nuovi palchi durante l'estate".

