L’appuntamento sul grande schermo per tutti i fan dei Tomorrow X Together è per domenica 28 maggio alle ore 15:00 al The Space Cinema.

I Tomorrow X Together arrivano al cinema! Domenica 28 maggio ore 15:00 sul grande schermo nei The Space Cinema sarà possibile assistere al concerto in diretta globale della tappa californiana del tour dei TXT – Act: Sweet Mirage al BMO Stadium di Los Angeles. Il concerto sarà trasmesso in contemporanea ovunque nel mondo.

I TXT sono uno dei gruppi di quarta generazione. Sin dal loro debutto nel 2019 sono riusciti a posizionarsi non solo nell’industria del k-pop ma anche nel mercato internazionale.

Con un tour globale all’attivo – iniziato lo scorso marzo di quest’anno – Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e HueningKai hanno visitato la Corea del Sud, Indonesia, Taiwan, il Giappone, gli Stati Uniti, l’Indonesia e le Filippine. Ora sono pronti a far ballare e cantare tutti i fan in diretta globale da Los Angeles all’insegna di effetti speciali e spettacolari performance.

Le prevendite dei biglietti per assistere al concerto in diretta mondiale TXT – Act: Sweet Mirage sono già aperte. L’appuntamento è il prossimo 28 maggio ore 15:00. È quindi possibile assicurarsi il proprio posto in sala visitando la sezione dedicata sul sito di The Space Cinema a questo link.