In occasione del 10° anniversario della band, le storie di j-hope e SUGA dei BTS arrivano sul grande schermo: solo sabato 17 giugno e domenica 18 giugno

Le icone pop del 21° secolo, j-hope e SUGA dei BTS, sono orgogliose di annunciare che i loro documentari da solisti, “j-hope IN THE BOX” e “SUGA: Road to D-DAY”, saranno distribuiti insieme nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 17 e il 18 giugno grazie all’evento BTS SOLO DOCUMENTARIES. In concomitanza con il 10° anniversario dei BTS, gli spettatori potranno avere un accesso speciale dietro le quinte e scoprire sul grande schermo la vita e il lavoro di queste due superstar della musica attraverso un’esperienza coinvolgente e sonorità eccezionali.

I biglietti saranno disponibili su www.btssolodocumentaries.com e nexodigital.it a partire dal 17 maggio. Informazioni aggiornate sui biglietti e sui cinema che programmeranno i film evento saranno disponibili sul sito ufficiale del film.

Il primo dei due docu-fim, “j-hope IN THE BOX,” segue il fenomeno musicale internazionale j-hope in ogni fase di lavorazione del suo primo album da solista Jack In The Box. Gli spettatori potranno osservare da vicino il processo creativo dell’artista durante la preparazione dell’album e assistere all’epica performance di j-hope al Lollapalooza 2022 e al Listening Party di Jack In The Box.

Dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey, in “SUGA: Road to D-DAY” l’artista di fama mondiale ha intrapreso un nuovo viaggio musicale, girando il mondo alla ricerca di ispirazione per il suo album solista D-DAY. Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno la star nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del ‘blocco dello scrittore’ e scava in profondità nei ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. “SUGA: Road to D-DAY” include anche clip dal vivo di canzoni tratte dall’album, D-DAY.