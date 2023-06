Club Med propone destinazioni, tra mare e montagna, ideali per riconnettere corpo mente grazie alla Scuola Yoga byHeberson.

Giugno è ormai inoltrato ed è tempo di pensare alle vacanze estive o di concedersi anche solo qualche giorno di relax. Il benessere psicofisico, infatti, è fondamentale e Club Med lo sa bene. Per questo, la sua offerta nei resort – sia al mare sia in montagna – comprende tra le attività anche lezioni di yoga. Perfetta all’aria aperte, questa disciplina fortifica corpo e spirito, migliora la propria postura e aumenta l’elasticità. Ma aiuta anche a combattere la depressione e l’ansia. Un autentico booster per vivere meglio.

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Grazie alla Scuola Yoga byHeberson, Club Med, pioniere delle vacanze All Inclusive, intende sostenere i suoi clienti anche nel ritrovare un equilibrio di lunga durata. Che vada oltre, quindi, il solo periodo vacanziero. Così, che si viaggi in famiglia, in coppia, con gli amici o da soli, la cosa fondamentale è vivere il proprio soggiorno in totale serenità.

Del resto, l’attenzione per lo yoga fa parte del DNA di Club Med da sempre, tanto che anche il fondatore Gérard Blitz ha sempre praticato questa attività. La ricerca del benessere continua anche oggi attraverso il metodo Vibhava Yoga di uno degli istruttori più acclamati, Heberson Oliveira. La pratica è adatta a tutti, anche ai bambini, con moduli personalizzati per ogni destinazione. Ecco, allora, i sei resort in cui praticare yoga per riconnettere corpo e mente in scenari mozzafiato.

Tignes, sessioni di yoga vista montagne

Montagne a perdita d’occhio che regalano il massimo della bellezza e una grande varietà di attività. Il nuovo Resort Club Med Tignes offre quattro terrazze esposte a sud e una piscina all’aperto, tutto ciò che rende questo Resort perfetto per passare del tempo all’aria aperta, in particolar modo in estate, con il sole, l’aria fresca.

Qui benessere è la parola d’ordine: Tignes offre infatti corsi collettivi, attività e pratiche specifiche legate allo yoga, tutti disponibili a partire dai 16 anni di età. Dal Vibhava Yoga, con esercizi di postura per lavorare sui muscoli, sulla flessibilità delle articolazioni e sulla respirazione, a corsi di rilassamento e meditazione.

Val d’Isère, per una ricarica completa in alta quota

Situato in posizione ideale all’interno di un autentico villaggio alpino, il Resort ha avuto un restyling completo per diventare il primo Resort Club Med Exclusive Collection nelle Alpi francesi. Oltre alle attività all’aria aperta, Club Med Val d’Isère si trova in una posizione ideale per offrire ritiri benessere, con il suo esclusivo programma di spa e yoga arricchito da piatti squisiti presso il ristorante tipico «Les Millésimes».

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Fuggire, staccare, riempire i polmoni di aria fresca e rilassarsi nei grandi spazi aperti. Per vivere vacanze attive, pause riposanti o entrambe. La vita in montagna è tutta una questione di spensieratezza. L’ambiente si presta in modo perfetto a staccare la spina e rallentare, grazie alle escursioni a piedi, un massaggio rilassante alla spa, le vasche nella piscina all’aperto, o il dolce far niente, ma soprattutto una sessione di Vibhava Yoga, magari all’aperto, di fronte alle montagne su cui affaccia il Resort. Il luogo perfetto per ritrovare sé stessi e svolgere attività con l’aria fresca di montagna.

Les Arcs Panorama, tra sport e relax

Al centro di una radura a quasi 1.800 metri di altitudine, il Resort Club Med Les Arcs Panorama è un capolavoro di architettura moderna con una vista incredibile sulla valle della Tarentaise, sulla quale si snoda il fiume Haute-Isère, e sul Monte Bianco. Il paesaggio si compone di foreste e cime spigolose, il luogo ideale per una vacanza attiva e sportiva, tra sessioni di trail running, gite in bicicletta e naturalmente escursioni.

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Ma anche qui è possibile trovare il giusto equilibrio tra avventura e relax. C’è una vasta gamma di attività legate allo yoga tra cui scegliere: da quelle più soft e pensate per la famiglia, da svolgere quindi in compagnia, ad attività per ritrovare sé stessi attraverso pratiche di rilassamento, respirazione, ricerca della propria forza e perseveranza. Tutto sempre grazie alla Scuola Yoga ByHeberson.

Seychelles, per chi vuole connettere mente e spirito con la natura

Club Med Seychelles sorge sull’ isola privata di Sainte Anne, all’interno del Parco Nazionale Marino, in una delle destinazioni più belle al mondo. Un paradiso terrestre incontaminato di 220 ettari sfiorato da acque turchesi e circondato da lussureggianti colline dove poter vivere un’esperienza in mezzo all’Oceano Indiano circondati da animali rari, calette solitarie ed un clima caldo tutto l’anno.

Le Seychelles rappresentano un modello esemplare di salvaguardia della natura e sono la prima destinazione al mondo ad aver incluso voci di tematica ambientale nella propria costituzione, confermandosi così la destinazione con la superficie terrestre protetta più estesa del mondo (circa il 60% del totale). Coerentemente con l’attività di salvaguardia di questo paradiso naturale il Resort propone molteplici attività sportive pensate per vivere avventure indimenticabili senza l’uso di motore, ma anche attività per riconnettersi con la natura stessa e per ritrovare sé stessi. Anche in questo Resort sarà possibile svolgere corsi collettivi, attività e pratiche specifiche presso la Scuola Yoga ByHeberson.

Foto da Ufficio Stampa Club Med

E per una ricerca del benessere a tutto tondo, Club Med Seychelles offre un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso la Spa Cinq Mondes, che celebra la natura lussureggiante dell’isola con legno, stampe della giungla o mobili in rattan: qui sarà possibile immergersi in un’atmosfera di benessere e ringiovanimento.

Cefalù, una sessione di yoga sulle Madonie

Il Resort Club Med Cefalù si affaccia sulle meraviglie del borgo di Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia, che racconta la propria storia attraverso la cattedrale normanna, i mosaici bizantini della fortezza e un’incantevole baia. Il Resort è l’unico della gamma Club Med Exclusive Collection del Mediterraneo, ed è arroccato su un promontorio a picco sul mare, nel cuore delle Madonie, patrimonio UNESCO, con una vista mozzafiato sulla baia di Cefalù. Tra giardini lussureggianti, la giornata inizia con il risveglio nella propria villetta privata e prosegue con una lezione di fitness paddle sulle acque blu del Mediterraneo.

Il Resort è il luogo perfetto per ritrovare il proprio benessere psicofisico attraverso la pratica dello yoga, un’attività graduale e progressiva, che si adatta al singolo individuo. A Cefalù inoltre la pratica segue il ritmo del sole. Saluto al sole e meditazione al tramonto: un’esperienza di yoga indimenticabile accanto alla piscina Zen o sotto il pergolato del Palazzo. Imperdibile anche lo yoga sul paddle, per riconnettere mente e corpo in equilibrio sull’acqua.

La Plantation d’Albion, benessere in mezzo all’Oceano

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Immerso tra il turchese dell’Oceano Indiano e rigogliosi giardini verdeggianti, questo Resort regala un’atmosfera unica per una vacanza di puro relax. Il Resort è rinomato per il servizio eccezionale che offre a bordo piscina, nei suoi bar e nei suoi ristoranti gourmet, pronti ad accogliere tutti per concludere una giornata davvero magica.

Fuori dal Resort c’è tutto un mondo da scoprire. L’Oceano Indiano è una delle principali attrazioni dell’isola, con i suoi colori e i suoi fondali marini, e l’interno e il lussureggiante paesaggio tropicale meritano una visita e un’escursione all’insegna dell’avventura. E dopo esser partiti alla scoperta di questi luoghi magici, quale miglior modo di concludere una lunga giornata se non con una sessione di yoga? Vibhava Yoga Paddle, il saluto all’alba o al tramonto, esercizi di postura e di respirazione: i corsi della Scuola Yoga ByHeberson sono adatti a tutti e per tutti i livelli grazie all’esperienza dei G.O. che organizzeranno workshop di yoga dai 16 anni in su, 6 giorni alla settimana e da 5 a 7 volte al giorno.

Foto da Ufficio Stampa