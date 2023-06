5 tappe che hanno fatto la storia del cinema e che ci ricordano perchè l’America e e sarà la patria dei sogni

L’America è la patria del sogno, non solo per le possibilità -vere o immaginarie- che offre, ma anche perchè da decenni la sua industria cinematografica fabbrica sogni che distribuisce in tutto il mondo: un mondo che di quelle immagini si è nutrito e si nutre, tanto da eleggere gli Stati Uniti a patria d’elezione grazie ai tanti meravigliosi film ambientati nel Continente americano.

Sono molti i turisti che negli anni hanno deciso di visitare gli Stati Uniti basandosi su itinerari cinematografici: VisitUsa, agenzia di viaggi specializzata in viaggi americani, ne propone uno costruito con un occhio ai grandi classici e l’altro alle nuove uscite, senza dimenticare una tappa finale per i cinefili in generale.

America e viaggi, un itinerario per i cinefili



Asteroid City: Alla scoperta di tutte le stelle dell’Arizona

I vasti deserti dell’Arizona sono la perfetta ambientazione dell’ultimo blockbuster fantascientifico di Wes Anderson, Asteroid City, uscito il 23 giugno. Qui è possibile partire alla scoperta dei deserti di Sedona caratterizzati da mille sfumature dorate che si stagliano contro il cielo blu brillante, per una visita idilliaca dell’arido paesaggio nel Red Rock State Park. Oppure, a breve distanza, a Flagstaff, prendendo spunto dall’Asteroid City’s Stargazing Convention, i viaggiatori possono cimentarsi nell’osservazione degli astri nella prima Dark Skies City del mondo ed esplorare la meraviglia della Via Lattea. Gli astronomi in erba, invece, possono anche fermarsi al Lowell Observatory, dove è stato scoperto Plutone.



30 anni di Insonnia d’amore a Seattle, Washington

Sono passati 30 anni da quando gli spettatori di tutto il mondo sono rimasti incantati dalla storia d’amore di Sam (Tom Hanks) e Annie (Meg Ryan) raccontata dalla celebre commedia romantica di Nora Ephron, Insonnia d’amore. I fan di questo capolavoro senza tempo possono rivivere alcuni dei momenti iconici del film, come la crociera sul Lake Union per ammirare la famosa casa galleggiante in cui vivevano Sam e suo figlio Jonah o le gite in bicicletta attraverso Alki Beach per visitare il luogo in cui Annie ha visto Sam e Jonah giocare, ma anche andare alla scoperta dei luoghi in cui ha preso vita la storia, come Athenian Seafood Restaurant and Bar in cui Sam e il suo amico Jay (Rob Reiner) discutono di donne e tiramisù e dove è possibile ammirare le fotografie scattate durante le riprese, esposte sulle pareti del ristorante.



Un pizzico di polvere di fata alla mostra Disney100 di Philadelphia, Pennsylvania

Per tutti i fan della Disney, un evento da non perdere è sicuramente la Disney100 Exhibit, l’esposizione che ripercorre la creazione di alcuni dei personaggi più iconici, allestita presso il Franklin Institute di Philadelphia per festeggiare i 100 anni di Walt Disney, aperta fino al 27 agosto 2023. Con 10 installazioni interattive tutte da esplorare, i protagonisti di film e cartoni animati vecchi e nuovi prendono vita come per magia, da Biancaneve e i sette nani fino a Strange World – Un Mondo Misterioso. Gli Archivi Walt Disney, inoltre, mettono in mostra dove tutto è cominciato, dai primi schizzi di Topolino, ai costumi originali dei franchise di Star Wars e Marvel fino agli oggetti di scena dei film, come la scarpetta di cristallo Swarovski di Cenerentola del film live-action del 2015. A Philadelphia, gli amanti del cinema possono ricreare la memorabile corsa di Sylvester Stallone in Rocky sui gradini del Philadelphia Museum of Art o mangiare un boccone alla Mac’s Tavern, ispirata al pub It’s Always Sunny in Philadelphia di cui sono proprietari gli attori della serie Rob McElhenney e Kaitlyn Olson.



Sulle note di Dirty Dancing e molto altro in North Carolina

I più nostalgici possono recarsi a Lake Lure, incastonato ai piedi delle Blue Ridge Mountains (a sole due ore da Charlotte), dove è stato girato gran parte dell’amato classico Dirty Dancing. I visitatori possono ricreare il momento in cui Johnny (Patrick Swayze) e Baby (Jennifer Grey) si esercitano nell’iconico salto tra le acque del lago, oppure visitare il luogo durante il Lake Lure dance festival che si svolge ogni anno a settembre e soggiornare nella “Johnny’s Cabin” o nel “Baby’s Bungalow” del Lake Lure Inn and Spa del 1927, dove Swayze e Grey hanno alloggiato durante le riprese del film. Dopo il soggiorno in riva al lago, da qui è possibile raggiungere Wilmington, conosciuta come la “Hollywood dell’Est”, in quanto è il luogo in cui si svolgono le riprese di numerosi programmi televisivi e film. Se, invece, non vedete l’ora che esca la seconda stagione di The Summer I Turned Pretty, andate alla scoperta della città immaginaria di Cousins Beach nei luoghi panoramici di Carolina beach e Kure beach, oppure immaginate il vostro ballo delle debuttanti al Cape Fear Country Club. Per un viaggio nella storia della televisione, invece, vale la pena fermarsi sul ponte della sigla iniziale di One Tree Hill e sul lungofiume di Wilmington, visto in Dawson’s Creek.



Dietro la macchina da presa al Museum of the Moving Image, New York

Per scoprire tutto quello che succede dietro le quinte del cinema, non c’è niente di meglio di una visita al Museum of the Moving Image nel Queens per conoscere l’affascinante processo creativo e tecnico di produzione, promozione e diffusione dei film. Qui, inoltre, i visitatori possono creare il proprio flipbook di fotografie per dare vita a un’animazione in stop-motion, esercitarsi nella produzione registrando la propria voce su un dialogo cinematografico o aggiungere musica diversa a scene di film. Anche l’ispirazione non manca, con oltre 1.400 manufatti che mostrano come il cinema sia cambiato nel corso degli anni, con cineprese e apparecchiature audio storiche. Sempre a New York, il tour guidato in autobus di Manhattan accompagna i turisti in oltre 60 luoghi famosi di riprese cinematografiche, tra cui il Plaza Hotel di Home Alone 2: Lost in New York e Katz’s Delicatessen, reso famoso dalla scena “Prendo quello che prende lei” nel classico cult della commedia romantica Harry ti presento Sally.