In autunno vi aspettano due viaggi nel distretto laniero più conosciuto sulla faccia della terra: a Biella si celebra natura, moda e artigianato

Le temperature che si apprestano a calare ci invogliano a pensare e organizzare viaggi in autunno alla scoperta di terre calde e noi vi proponiamo due destinazioni responsabili, all’interno della cosiddetta ‘Terra della lana’.

Si tratta del distretto laniero più famoso al mondo, che si trova a Biella e dintorni, dove con il progetto Woolscape si coniuga il rispetto per la natura, la passione per l’artigianato e le grandi capacità – tutte italiane – nel campo della moda.

L’iniziativa è sostenuta e finanziata da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e coordinata da DocBi Centro Studi Biellesi, Fatti ad Arte Cittadellarte e ViaggieMiraggi, operatore di turismo responsabile.

Il progetto Woolscape individua come focus il patrimonio culturale-paesaggistico influenzato da due elementi: l’acqua e la lana. Il connubio tra innovazione e tradizione ha dato luogo ad eccellenze artigianali e a sentieri ed itinerari culturali che si snodano in un paesaggio costellato da boschi e borghi storici.

Due i viaggi in autunno tra Biella, Valle Cervo e la Valsesia che raccontano una storia industriale unica nel suo genere.

Viaggi in autunno: Borgosesia il 23-24 settembre

Durante il weekend del 23- 24 settembre 2023, si va alla scoperta della Manifattura Lane di Borgosesia con una visita teatralizzata per raccontare la vita di un tempo quando le linee produttive erano piene di operai e tutto girava intorno alle fabbriche. Segue una visita guidata al borgo Piazzo e al borgo Vernato, i cuori storici della città di Biella.

La domenica è dedicata al Cappellificio Cervo che, dall’800, usa ancora gli stessi macchinari e produce i cappelli per Hermes. Il Cappellificio Cervo è attivo da oltre 120 anni, il suo l’archivio conta 656 forme di cappelli in legno, 431 in metallo. È un punto di riferimento unico al mondo per una full immersion nella storia della moda di questo suggestivo accessorio.

Ci si sposta successivamente alla Cittadellarte Fondazione Pistoletto con la visita degli spazi espositivi allestiti in occasione di Woolscape. Cittadellarte ex lanificio, ora laboratorio e casa dell’artista Michelangelo Pistoletto, è oggi un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società. Un luogo in cui convergono idee e progetti che coniugano creatività e imprenditorialità, formazione e produzione, ecologia ed architettura. Per info e prenotazioni, visitare il link al sito di ViaggieMiraggi.

Viaggi in autunno: l’8 ottobre a Biella

Domenica 8 ottobre 2023, la seconda giornata di viaggio per immergersi nel mondo della lana e conoscere eccellenze manifatturiere. È prevista la visita al centro di raccolta laniero The Wool Company dove arrivano le lane di tutto il mondo per trasformarsi in un gomitolo. Qui infatti vengono raccolte tutte le lane, anche di piccoli produttori locali, e i visitatori potranno scoprire i 5 passaggi di selezione, lavorazione e produzione della lana.

Dopo pranzo, la visita agli spazi museali di Biella Piazzo, allestiti per l’occasione per la manifestazione Fatti ad Arte e poi, nel pomeriggio, la rappresentazione teatrale di Ars Teatrando, “Spettacolo teatrale bielettrico…quando la corrente raggiunge le Fabbriche!”, presso l’ex Lanificio Fratelli Zignone, oggi conosciuto come Fabbrica della Ruota. Anche questa escursione è a numero limitato, ed è proposta ad un prezzo calmierato, 25 euro, grazie al progetto Woolscape, sostenuto e finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Per info e prenotazioni, visitare il link al sito di ViaggieMiraggi.

Foto: Ufficio Stampa ViaggieMiraggi