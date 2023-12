La bellezza dei viaggi invernali in Finlandia, Svezia e Norvegia, tra foreste, laghi e fiordi.



C’è chi inverno sogna di fuggire verso paesi caldi e chi invece anela al freddo quello vero, che offre scenari e paesaggi da favola: per questa secona categoria di viaggiatori perchè non prendere in considerazione la Scandinavia come meta di un viaggi invernali? Tra le notti in igloo sotto un cielo stellato e le gite in slitta trainata dagli husky, fra le sciate notturne illuminate dall’aurora boreale e la possibilità di riscaldarsi con una sauna o un buon glögg, c’è solo l’imbarazzo della scelta fra le esperienze indimenticabili da portare a casa.

Viaggi invernali: in Finlandia on the road, ma in treno

L’inverno è un momento straordinario per visitare la Finlandia, con paesaggi innevati che creano un’atmosfera da sogno. Una delle principali attrazioni in questa stagione è il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, in Lapponia, raggiungibile in treno da Helsinki a partire da 61€.

Questa soluzione non solo è economica, ma anche ecologica, con soli 2,27 kg di emissioni di CO2 rispetto ai 113,54 della macchina e ai 249,92 dell’aereo per lo stesso percorso. Altre destinazioni come Turku e Tampere sono facilmente raggiungibili in treno da Helsinki, offrendo esperienze uniche come la visita alla città più antica della Finlandia o l’esplorazione della “capitale mondiale della sauna”.

Svezia: Oltre lo sci, l’ice bath e il benessere

La Svezia in inverno offre paesaggi incantati, sport invernali come lo sci in città o nelle località di Åre, Riksgränsen, Sälen, Vemdalen e Romme Alpin, oltre ad avventure come pattinare sui laghi ghiacciati o provare la pesca nel ghiaccio. Oltre allo sci, è possibile sperimentare l’ice bathing per energizzarsi, seguito da momenti di relax in una delle numerose Spa svedesi. Un viaggio coast-to-coast in treno da Stoccolma a Göteborg permette di esplorare la Svezia, visitando luoghi come il quartiere storico di Haga o quello trendy di Magasinsgatan.

Norvegia: paradiso per i viaggiatori invernali gli amanti dell’outdoor

La Norvegia è una destinazione perfetta per gli amanti dell’outdoor, con oltre mille fiordi, parchi nazionali e foreste. La capitale Oslo è facilmente raggiungibile in treno da Stoccolma. Il paese offre un’ampia gamma di attività invernali, tra cui sci, whale watching, avvistamenti di orche marine, fat bike, snowboard, gite in slitta, ciaspolate e snowkite. L’esplorazione della Norvegia in inverno significa apprezzare il concetto di kos, che in norvegese significa passare bei momenti.

Con consigli come questi, Omio rende più facile esplorare i paesi nordici, offrendo alternative di viaggio sostenibili e avventure uniche.

Fonte: La piattaforma e app di viaggi Omio, ora primo fornitore di trasporto multimodale nei paesi nordici grazie alla partnership con la compagnia ferroviaria VR, fornisce consigli di viaggio per Finlandia, Svezia e Norvegia.