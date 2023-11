I piatti delle feste sono ben 42 in Lombardia, seguita da Sardegna e Calabria: è campano però il dolce più cercato online

A Natale, in Italia, si fanno essenzialmente due cose: si sta in famiglia e si mangia. Secoli di tradizione culinaria ci hanno portato, oltre ad essere uno dei paesi dove si mangia meglio in assoluto, anche a vantare un ricchissimo catalogo di piatti “delle feste”, declinati in tutte le sfumature regionali che il nostro territorio offre.

Ma in Italia di chi è il primato della tavola natalizia imbandita? Cioè, qual è la regione con il maggior numero di piatti tradizionali delle feste? Secondo lo studio condotto da Preply vince a mani basse la Lombardia, con 42 piatti della tradizione, molti provenienti dalle sue 12 province: d’altronde è lombardo il dolce natalizio per eccellenza, il Panettone, ma anche piatti come la polenta, il cappone, la cassoeula, il capriolo, lo stinco di maiale al forno, il pesce, il salmì di cervo e i missoltini in salsa verde.

Subito in coda Sardegna e Calabria, rispettivamente con 31 e 28 piatti tipici delle feste: tra questi il porceddu e il pecorino sardo, ma anche, lato Calabria, i Cuddrurieddri, biscotti con miele, noci e cannella; la Pignolata, palline di pasta fritta unite da miele e decorate con chicchi di anice o zucchero colorato; la Pitta ‘nchiusa o Pitta ‘mpigliata, un pane dolce farcito con frutta secca, miele e spezie, talvolta arricchito con cioccolato o canditi.

Piatti delle feste, è campano il più cercato online

Il Sud Italia infatti non è certo da meno in quanto a tradizioni gastronomiche e si aggiudica, secondo l’indagine della piattaforma per lo studio delle lingue Preply, il primato del dolce più cercato online: si tratta degli struffoli, palline fritte tipicamente napoletane il cui nome di origine greca significa “di forma tondeggiante”, digitati ben 35.000 volte sui motori di ricerca.

A condurre le ricerche degli italiani sui piatti delle feste probabilmente il desiderio di riprodurli e la ricerca delle ricette:al secondo posto troviamo il panettone(30.100 ricerche), originario di Milano e famoso in tutta Italia grazie al suo impasto dolce lievitato a forma di cupola, ripieno di frutta candita. Al terzo posto le seadas(22.600), il dessert sardo per antonomasia che risulta persino più cercato rispetto all’altro grande re delle feste, il pandoro (20.100), dolce tipico veronese. In quinta posizione, a pari merito, il castagnaccio, la torta di farina di castagne originaria della Toscana, eil tronchetto di Natale(19.000), dolce natalizio a forma di tronco ricoperto solitamente di cioccolato, glassa e marmellata che, seppur originario della Francia dove è conosciuto come Bûche de Noël, non può mancare sulle tavole piemontesi.