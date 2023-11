Da sempre cuore pulsante della cultura in Esto9nia, nel 2024 Tartu supera sè stessa: ecco perchè dovresti pianificare un viaggio

Nel 2024, l’Estonia rivela una gemma culturale: Tartu, la sua città universitaria di lunga data, sarà il fulcro dell’evento come Capitale Europea della Cultura. Un’occasione per esplorare le ricche tradizioni intellettuali e artistiche della città e della regione meridionale dell’Estonia.

LEGGI ANCHE – Le 5 cattedrali più popolari e amate in Italia: la classifica

Tartu, caratterizzata da spazi verdi urbani, una prestigiosa università, imprese innovative e il fiume Emajõgi che la attraversa, ospiterà un vasto programma intitolato “Arts of Survival.” Questo programma si concentra su sostenibilità, co-creazione e unicità locale, offrendo oltre 1.000 eventi e 350 progetti che abbracciano mostre d’arte, esperienze culturali uniche e molto altro ancora.

Art of survival, Tartu si accende di mostre, concerti ed eventi tradizionali

Il cuore di “Arts of Survival” batte con mostre d’arte contemporanea, come l’ArCo3 (1° marzo – 30 novembre 2024), e la Surrealism 100 (15 marzo – 8 settembre) presso l’Estonian National Museum, con opere che spaziano dal surrealismo estone di Kris Lemsalu all’opera di Ilmar Malin.

Il festival Out of Town Art (6 luglio 2024 – 31 gennaio 2025) trasforma paesaggi con murales e installazioni, sposando l’arte alla natura. Mentre Stencibilty Goes Europe (7 giugno – 1° agosto) rende Tartu la tela di disegni di strada e mostre di adesivi.

L’architettura non viene trascurata con l’Architour (1° aprile – 31 ottobre), che offre escursioni guidate, e l’Open House Tartu 2024 (20-21 aprile), permettendo l’accesso a edifici altrimenti chiusi.

Per gli amanti della musica, eventi come Kissing Tartu (18 maggio), Aigu Om! 2024 (15-21 luglio) e Pagan Folklore Night (24 agosto) offrono un’esperienza unica tra concerti, immersioni nella natura e celebrazioni tradizionali.

Infine, il Pühajärve Beach Gourmet 2024 (13-14 settembre) soddisfa i palati più raffinati con l’incontro tra chef locali e artisti dello spettacolo.

In un paese dove natura e innovazione si fondono, l’Estonia rivela il suo lato culturale attraverso Tartu 2024, un anno dedicato all’esplorazione delle radici storiche e all’innovazione creativa di questa affascinante regione europea.