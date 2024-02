Marsiglia sceglie Certaldo, paese natale del padre del ‘Decameron’ per ambientare la mostra immersiva “Stars and Stones”

Dal 2 marzo al 12 maggio 2024, il borgo toscano di Certaldo (FI), terra natale del celebre autore del ‘Decameron’ Giovanni Boccaccio, si trasforma in un palcoscenico di arte contemporanea con l’arrivo di “Stars and Stones“, la nuova mostra di Vincenzo Marsiglia curata da Davide Sarchioni, promossa dal Comune di Certaldo con il sostegno della galleria ArteA Gallery di Milano e coordinata da Exponent.

Vincenzo Marsiglia, dopo le sue esposizioni internazionali a Parigi e Roma, torna a casa con un progetto artistico innovativo che celebra il ricco patrimonio storico, artistico e letterario del territorio fiorentino. Attraverso un mix di opere in marmo, tessuto, ardesia, e alabastro, oltre a disegni, fotografie e installazioni luminose, il borgo medievale diventa il protagonista di una narrazione contemporanea, in cui la tradizione si fonde con la modernità.

La mostra si snoda tra i luoghi simbolo di Certaldo, come la Casa del Boccaccio e il suggestivo Palazzo Pretorio, offrendo al visitatore un viaggio poetico e visivo attraverso le opere di Marsiglia. Dai neon che illuminano la loggia di Palazzo Pretorio, fino alle opere in marmo e tessuto esposte all’interno delle sale, ogni angolo del borgo si trasforma in un palcoscenico per l’arte contemporanea.

Certaldo, la patria di Boccaccio protagonista della mostra di Marsiglia

Particolarmente suggestiva è l’esperienza immersiva in realtà mista e aumentata “Map (Star) the World – Certaldo“, in cui l’artista rivisita alcuni tesori storico-artistici di Certaldo mappando e rivestendo con pattern stellati virtuali alcuni tesori di inestimabile valore storico-artistico custoditi nei musei e nelle chiese di Certaldo per mezzo del visore HoloLens 2 come il “Tabernacolo dei Giustiziati” di Benozzo Gozzoli e la tomba di Boccaccio e le pagine della copia originale del “Decamerone“, in un’inedita ed affascinante rilettura del passato storico, artistico e letterario italiano tra visione analogica e digitale.

All’esterno, un’installazione a neon illumina la loggia di Palazzo Pretorio, creando un suggestivo gioco di luci che si riflette sulla Casa del Boccaccio, dalla cui torre panoramica si ammira San Gimignano, simbolo dell’eredità letteraria del borgo.

“Stars and Stones” non è solo una mostra d’arte, ma un’occasione per riscoprire la bellezza e l’importanza del patrimonio culturale e territoriale di Certaldo, trasformando il borgo in un palcoscenico vivente di arte e storia.

Foto per gentile concessione dell’artista