È già implementata su tutti i voli SWISS ed è attualmente l’unica tecnologia digitale che fornisce previsioni affidabili.

Una tecnologia che permette di prevenire e gestire le condizioni meteorologiche avverse, tra cui le turbolenze, esiste. SITA eWAS – ufficialmente operativo ad esempio su tutta la flotta di Swiss International Air Lines (SWISS) – è una soluzione IT che rappresenta attualmente l’unico strumento digitale sul mercato in grado di integrare diverse fonti meteorologiche, assicurando previsioni meteorologiche più precise e affidabili. Sempre più compagnie aeree stanno optando per soluzioni elettroniche di rilevamento meteorologico al fine di assistere i piloti nella pianificazione dei voli e nell’evitare condizioni meteorologiche pericolose.

Evitare situazioni meteorologiche avverse, come le turbolenze, è fondamentale del resto per massimizzare la sicurezza a bordo, sottolineando l’importanza delle informazioni meteo in tempo reale e del rilevamento delle turbolenze durante il volo. Gli attuali radar meteorologici di bordo non riescono a rilevare le turbolenze atmosferiche, mentre le previsioni di turbolenza nelle attuali carte meteorologiche utilizzate in aviazione spesso mancano di dettagli e precisione in termini di tempo e spazio.

SITA eWAS: come funziona

La soluzione SITA eWAS offre alle compagnie aeree, come SWISS, una maggiore affidabilità e precisione nelle previsioni di turbolenza. Integrando una previsione ad alta risoluzione delle turbolenze fornita dal servizio meteorologico tedesco Deutscher Wetterdienst (DWD), oltre a numerosi altri dati e fonti meteorologiche, SITA eWAS fornisce una panoramica completa della situazione. L’applicazione visualizza anche le misurazioni in tempo reale della turbolenza provenienti da altri aeromobili in tutto il mondo, simile alla segnalazione del traffico stradale nelle mappe. La IATA (International Air Transport Association) aggrega tali dati di misurazione della turbolenza insieme a quelli rilevati dagli aerei SWISS.

Yann Cabaret, CEO di SITA FOR AIRCRAFT, ha affermato: «Soluzioni come SITA eWAS consentono ai piloti di mitigare le turbolenze, permettendo a SWISS di dedicare più tempo al volo e meno alla gestione di interruzioni».

L’applicazione offre ai piloti una visualizzazione intuitiva del meteo da diverse fonti, con previsioni meteo 4D ad alta risoluzione, consentendo di adattare i piani di volo in base alle condizioni meteorologiche in tempo reale. Fornendo un quadro completo delle condizioni meteorologiche, si migliora la capacità di individuare le turbolenze e si permette di adattare le rotte di volo, garantendo un viaggio più sicuro e confortevole con minori rischi legati alle perturbazioni meteorologiche.