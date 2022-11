Rimini, idee di viaggio per l’inverno e le feste di Natale

Non solo estate: Rimini e il suo territorio offrono arte, cibo, cultura e benessere 365 giorni all’anno: ecco che cosa fare a dicembre.

Meta turistica apprezzatissima durante la stagione estiva, Rimini si conferma tra le scelte preferite anche nel resto dell’anno. L’offerta della città e del suo territorio, infatti, comprende arte, cibo, cultura e benessere anche in inverno, grazie a esperienze tematiche tutte da scoprire. Proprio per il mese di dicembre, per esempio, la città romagnola propone una serie di pacchetti turistici a tema adatti agli interessi di ogni fascia turistica. Rimini tutto l’anno ambisce, dunque, a entrare nelle rotte delle feste per far conoscere il riminese e la sua ricchezza 365 giorni.

Perché oltre alla spiaggia e al divertimento c’è di più; a partire da un patrimonio artistico e culturale che rende Rimini una città d’arte insolita. Giotto, Piero della Francesca, il Ghirlandaio e il Guercino fino a Pistoletto sono solo alcuni dei nomi che hanno lasciato traccia del loro passaggio. Grazie alla nuova Art Card, i turisti possono accedere a quattro musei cittadini che raccolgono alcune delle bellezze cittadine. Si tratta del Museo della Città nel settecentesco Collegio dei Gesuiti, della Domus del Chirurgo risalente alla seconda metà del II secolo, del Museo PART – Palazzi dell’Arte di Rimini e del Museo Fellini.

Inoltre, l’ente turistico Visit Rimini propone svariati pacchetti dedicati all’arte, adatti per un weekend fuori porta o una vacanza last minute all’insegna della cultura e del relax. Tra questi, Rimini arte e gusto alla scoperta della Rimini più Contemporanea e Rimini e i suoi tesori d’arte. Per gli appassionati di cinema, invece, ci sono City tour Un percorso felliniano l’11 dicembre e Rimini Felliniana e il Museo Fellini, un weekend alla scoperta della Rimini del celebre regista, con tour ai luoghi della sua infanzia, della sua adolescenza e dei suoi film.

In programma anche i City tour Le meraviglie di Rimini il 4 e 8 dicembre 2022: oltre ai già citati il tour comprende la visita al Ponte di Tiberio e al Teatro A. Galli, realizzato dall’architetto Luigi Poletti.

Le proposte di Rimini per Natale 2022

E come dimenticare il periodo delle feste di fine anno? Per tutto il mese di dicembre, Rimini si veste per l’occasione e mette in campo un programma con oltre 150 eventi. Quest’anno sono circa 80 i chilometri di luci e luminarie che accendono la città dal 3 dicembre. E non mancheranno il tradizionale albero in piazza Tre Martiri e gli Angeli tridimensionali all’Arco d’Augusto.

L’accoglienza inizia alla stazione e arriva al porto, con un veliero luminoso illumina Piazzale Boscovich. A fare da cornice, la pista ghiaccio e il villaggio di Natale in piazzale Fellini che accompagna delle feste. Per chi ha un debole per lo shopping, ideale per gli acquisti natalizi, è la Rimini Style Card , “passepartout” per accedere al cuore alla migliore lifestyle riminese.

I festeggiamenti culmineranno poi il 31 dicembre con il Capodanno più lungo del mondo, una notte di festa diffusa con musei aperti e gratuiti (dalle ore 21) e visite guidate fino alle 2. Immancabili, poi, i protagonisti musicali: sul palco la francese Kelly Joyce, Frankie Hi-nrg MC, Paradiso Reunion, Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino Zanetti, DJ Max Monti & GAM GAM. Qui il programma completo del Capodanno 2022.

