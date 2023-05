Dal 6 maggio tante le serate diffuse sul territorio regionale, un’opportunità unica di unire gite fuori porta e serate musicali (gratuite)

La primavera nel Lazio si prospetta ricca di eventi, utili a tracciare una road map per gite fuori porta e piacevoli serate immersi nella natura, nell’arte e nella cultura: a dare l’opportunità per fare tutto questo le fasi finali di LAZIOSound 2023, il programma diffuso che si snoda per dodici mesi lungo l’intero territorio regionale, valorizzandone risorse e creatività nel segno della musica.

Dal 6 maggio LAZIOSound giunge alle sue fasi finali: le eccellenze musicali del Lazio, votate dal pubblico e intercettate da direzione e comitato artistico nel primo trimestre di questo anno, si esibiranno affiancate dai grandi nomi della scena italiana e non solo.

Galeffi, Gianni Bismark, Danilo Rea, Adriano Viterbini, il quintetto vocale Occhi chiusi in Mare aperto, Erica Piccotti e Capofortuna si esibiranno con le giovani proposte in serate diffuse sul territorio regionale, aperte al pubblico e gratuite, dove il pubblico stesso avrà un ruolo importante perchè dovrà dare un giudizio che, unito a quello della giuria tecnica, decreterà un vincitore.

Si parte il 6 maggio, sabato, dal Sottoscala9 di Latina: dopo un pomeriggio al mare nel capoluogo pontino si può chiudere la serata con l’esibzione dei finalisti della sezione Songwriting Heroes assieme a Galeffi, cantautore che negli ultimi anni ha confezionato alcuni tra i successi più ascoltati in radio e sulle piattaforme streaming.

Si prosegue il giorno dopo, domenica 7 maggio il tour si sposta a Rieti, al Be’er Sheva, per la finale della categoria Urban Icon con un altro nome d’eccellenza, il rapper Gianni Bismark.

Se qualche giorno dopo siete invece dalle parti di Frosinone, domenica 14 non perdetevi l’incontro con Danilo Rea, uno dei pianisti più acclamati della scena italiana ed internazionale sul palco del Conservatorio Licinio Orefice: è in programma una serata dedicata al jazz e a tutte le sue sfumature.

La settimana succcessiva, il 20 maggio, appuntamento a Colleferro con la categoria Borderless, sezione speciale di LAZIOSound che unisce e fa incontrare la creatività musicale a 360 gradi. Per l’occasione è prevista la guest di Adriano Viterbini – eclettico chitarrista, cantante e compositore attivo sulla scena da oltre 20 anni, dai Bud Spencer Blues Explosion a tantissime altre collaborazioni – accompagnato dal quintetto vocale Occhi Chiusi In Mare Aperto per una serata speciale che andrà ad accogliere sul palco le diverse anime musicali e la creatività sonora più originale del Lazio.

La splendida Tuscia è lo scenario delle esibizioni di Erica Piccotti, astro nascente ma anche affermata violoncellista, reduce e vincitrice di LAZIOSound 2022 in duo con Gian Marco Ciampa nella categoria dedicata alla musica classica: dopo una scampagnata nelle bellissime campagne viterbesi, il 21 maggio la serata si terrà al Teatro dell’Unione di Viterbo.

’ultimo appuntamento con la finale sarà il 25 maggio all’Alcazar di Roma e vedrà protagonista la musica elettronica con God is Producer. L’appuntamento romano chiude la prima tranche ricca di musica di LAZIOSound 2023con i Capofortuna come guest.

Ad ognuna delle serate corrisponderà una giuria d’eccezione: Mario Ciampà (Direttore Artistico di Jazz Festival, partner di progetto di uno dei Festival più importanti della Capitale) e Serena Brancale (cantante, Jazz e docente) sono giuria di Jazzology; Danno (icona dell’Hip Hop italiano, mc de Colle der Fomento) e Cristiana Lapresa (Artist Promotion Warner Music Italy) di Urban Icon, Galeffi (cantautore tra i più in voga della scena indie), Marta Venturini (produttrice, autrice e label manager) per la categoria Songwriting Heroes; Enrico Dindo (violoncellista di fama internazionale e Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana) e Silvia Colasanti (compositrice) di I Love Mozart, Andrea Esu (Direttore Artistico Spring Attitude e manager) ed Elena Colomba (Producer internazionale) di God Is a Producer; Adriano Viterbini (chitarrista e cantante), Patrizia Rotonda (cantante e docente), La Direzione Under 25 di Dominio Pubblico (Festival partner LAZIOSound) di Borderless, Davide Dose, direttore artistico di LAZIOSound Scouting 2023, Dunia Molina, cantautrice e Martina Martorano, consulente musicale e conduttrice radio e tv.