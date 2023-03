Un nuovo stile basato sulla comunione fra uomo e natura.

Sulla costa gallurese fra Santa Teresa e Aglientu, nella stupenda Sardegna, si trova Rena Majore, una spiaggia meravigliosa incorniciata da una pineta di ginepro e arricchita da scogli e graniti chiari: un luogo che incita alla comunione fra uomo e natura e che non a caso fa da sfondo ad un evento di Sea Yoga Revolution, uno stile di yoga ispirato al mare.

Fare yoga sulla spiaggia è una pratica che dona benefici innegabili a corpo e mente: non solo si respira iodio, ma ci si nutre anche dell’aspetto più puramente spirituale e metrafisico, quello legato alle energie sottili che devono essere colte da occhi (e spiriti) allenati.

Sea Yoga Revolution: l’evento a Rena Majore

Proprio per allenarsi in questo senso a Pasqua è stato organizzato un evento sulla spiaggia di Rena Majore, dal 7 all’11 aprile: il primo evento che nasce dalla sinergia tra persone e imprese del luogo, dalla comunione di intenti che mette in primo piano i valori del mare e dell’uomo, promuovendo un ritorno consapevole alla natura e una cultura di sviluppo sostenibile. Il programma del ritiro è ricco e articolato e offre la possibilità a chi partecipa di trovare il proprio percorso yoga, con un occhio speciale anche all’alimentazione, curata da un personal vegan chef e dedicata specificatamente allo yoga. Tutto, compresa la location scelta, un antico stazzo gallurese immerso nella pace e nel verde, contribuisce a riunire corpo e mente e a gettare un ponte fra la cultura yoga, che è patrimonio dell’umanità, e il territorio gallurese, conosciuto per la maggior parte solo per il turismo estivo.

Bella e interessante anche la storia dell’insegnante di yoga che condurrà le lezioni durante questo ritiro, Camilla Pusateri: dalla sua bio leggiamo che è communication manager e insegnante di yoga e che intreccia queste due attività come forme di espressione che si completano a vicenda, dalla stampa locale leggiamo anche che durante il lockdown del 2020 ha deciso di lasciare Milano e tornare nei luoghi della sua infanzia, in Gallura, e riscoprire qui una nuova vita fatta di comunione del corpo con la natura e la i suoi ritmi. Una storia potente di cambiamento, che ha partorito poi Sea Yoga Revolution.

