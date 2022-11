La magia del Natale arriva a Cinecittà World: dal Villaggio di Natale alle attrazioni a tema

Dal 12 novembre all'8 gennaio arriva Cinecittà World si trasforma nel Villaggio di Natale; e il 25 dicembre il parco resta aperto gratuitamente.

Manca poco più di un mese a Natale e per le strade delle città i preparativi sono già cominciati; la magia del Natale è arrivata anche nel parco divertimenti del Cinema e della Tv, Cinecittà World. Dal 12 novembre fino all’8 gennaio, lasciatevi incantare da luci colori e suggestioni del Villaggio di Natale.

Un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare nell’atmosfera natalizia grazie a show musicali, mercatini e attrazioni dedicate al Natale. Sono ben 14 le attrazioni e gli spettacoli a tema natalizio che vi attendono a Cinecittà World e che sapranno conquistare grandi e piccini.

L’accoglienza è subito magica: la Cinecittà Street è infatti la location del Christmas Show (alle 11:00) lo spettacolo che da il benvenuto ai visitatori. L’euforia e la gioia delle danze e delle musiche natalizie, vi accompagneranno verso le prossime mete come la Casa di Babbo Natale: qui Santa Claus attende i suoi piccoli ospiti per ascoltare i loro desideri e scattare con loro una preziosa foto ricordo. Sempre per i più piccoli, anche se siamo certi che anche i grandi vorrebbero poterne usufruire, c’è il Truccabimbi Natalizio. I bambini potranno trasformarsi nel loro personaggio preferito. Lo sguardo di grandi e piccini sarà poi rapito dalle casette di legno dei mercatini di Natale in cui assaporare la vera essenza natalizia: tra biscotti luci e vin brûlé (per i più grandi) potrete trovare l’ispirazione per fare il regalo perfetto!

“Dopo il grande successo di Halloween, con oltre 60mila presenze, Cinecittà World è pronta a stupire nuovamente i suoi ospiti, quest’anno la magia del Natale si respirerà già dall’ingresso del parco. Natale è il periodo più atteso e, soprattutto in questo inverno cupo, abbiamo bisogno di vivere dei momenti belli con i nostri cari.” Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World

Da metà pomeriggio, quando il sole comincerà a calare, prende il vida il Festival delle luminarie: Polvere di Stelle. Un percorso di luci d’autore, che fa brillare Cinecittà World rendendolo ancora più magico.

Ma veniamo alle attrazioni a tema natalizio presenti nel parco, come lo Scivolo di Natale che assicurerà divertenti discese. Gocce di Cinema, dove rivivere le scene dei film più belli su un maxi schermo ad acqua; i più coraggiosi potranno sfrecciare nei cieli sulla slitta di Babbo Natale grazie ad I-Fly la Montagna Russa Virtuale: potrete consegnare i regali, senza farvi staccare i piedi da terra… o quasi! Tutto questo grazie agli speciali visori della realtà virtuale.

Dal 3 Dicembre arriva l’unico snow park al coperto d’Italia: il Regno di Ghiaccio. Qui potrete volteggiare sulla pista di pattinaggio su ghiaccio Pattiniamo, e scendere senza freni da Kamikice tra le curve di uno scivolo vorticoso. Oppure fare a Palle di neve sulle bianche montagne del playground invernale e infine sfidare gli avversari a bordo di gommoni su Scivolone.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo il successo dello scorso anno, torna il Presepe del Cinema che vede supereroi e personaggi dei film più amati diventare protagonisti del presepe. Chi troveremo quest’anno?

Cinecittà World e il Villaggio di Natale vi attendono anche il 25 Dicembre: per tutta la giornata l’ingresso sarà gratuito a chi partecipa alla Santa Messa e poi tutti ospiti ai Pranzi di Natale per festeggiare insieme. A cucinare ci pensano gli chef del parco.

Se state cercando idee su come salutare il 2022, sappiate che il 31 dicembre ci sarà la Festa di Capodanno più grande di Roma. Cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, concerti, dj set, spettacoli dal vivo e a mezzanotte gli spettacolari fuochi d’artificio.

La stagione 2022 terminerà l’8 Gennaio con il weekend della Befana.

Foto@Ufficio stampa Cinecittà World