Lazio, il santuario incastonato in una grotta: rimarrai senza fiato

Avete mai sentito parlare del santuario Madonna delle Cese? Si trova nel Lazio ed è incastonato in una grotta, tutti i dettagli

Il Lazio è una regione molto gettonata da turisti grazie alla sua storia, tradizione e paesaggi. Borghi, viuzze e angoli caratteristici caratterizzano il centro Italia, per non parlare di chiese e santuari che vi si trovano. Oggi, vogliamo parlarvi del Santuario Madonna delle Cese. Incastonato in una grotta, la sua bellezza è unica.

LEGGI ANCHE:– A Natale questo borgo diventa un presepe: è a 100 km da Roma

Santuario Madonna delle Cese

Lazio, Santuario Madonna delle Cese: tutti i dettagli

Il Santuario Madonna delle Cese è da tutti conosciuto per la sua originalità in quanto si trova all’interno di una grande grotta. Rappresenta il segno dell’apparizione di Maria al mistico eremita che viveva all’interno della grotta a Sud della Certosa, scendendo verso il torrente Cosa.

Giungervi è possibile in due modi: passeggiando tra i boschi o per mezzo di una comoda mulattiera. Oltre al Santuario, i visitatori troveranno anche un complesso di edifici formato da una piccola chiesa e l’alloggio del custode. A monte della grotta, invece, vi è una sorgente di acqua limpida ritenuta miracolosa dai fedeli che spesso arrivano lì facendo un pellegrinaggio.

Riguardo all’apparizione al pio eremita della Madonna, quando la Vergine lasciò sulla roccia la propria immagine, un’antica tradizione afferma che tale evento sia accaduto intorno al sesto secolo. Per altri, invece, la data della prima presenza dell’eremita è incerta ma potrebbe risalire all’anno Mille, visto che si respirava un clima spirituale legato alla credenza della fine del mondo.

Le vicende del Santuario situato nel Lazio sono ad ogni modo correlate con la Certosa di Trisulti distante da lì circa due km ed è proprio da quel punto che inizia il suggestivo percorso.

Chiunque abbia voglia di intraprendere questo cammino, entrerà in un luogo suggestivo e silenzioso che lascia tutti senza fiato ma pieni di vita e buon umore.

FOTO: SHUTTERSTOCK