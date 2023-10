Trainline, in una ricerca, svela come gli italiani si preparano per un viaggio. E, dato che è importante il workout, si allea con Buddyfit.

L’organizzazione pre-partenza, prima di un viaggio, è un passo cruciale. Altrettanto essenziale è tuttavia preparare mente e corpo. Trainline – l’app leader per la prenotazione di biglietti ferroviari e pullman – ha condotto uno studio per esplorare come gli italiani si preparano mentalmente in vista di un viaggio, includendo esercizi di rilassamento e mindfulness, ma anche la preparazione pratica in termini di organizzazione. È interessante notare che il 17% dei viaggiatori in treno ha già incorporato esercizi di stretching nella loro routine di preparazione al viaggio. Allo stesso tempo, un italiano su 5 è abituato a praticare esercizi di rilassamento mentale o mindfulness prima di partire.

LEGGI ANCHE: Gli italiani in treno amano leggere (soprattutto i gialli)

Sorprendentemente, il 41% dei partecipanti ha dichiarato di non dedicarsi specificamente a stretching e mindfulness, ma sarebbe disposto a considerarli come parte della preparazione al viaggio. Inoltre, il 66% ritiene che esercizi di questo tipo migliorerebbero globalmente l’esperienza di viaggio. Per rispondere alle esigenze di questi viaggiatori (e non solo), Trainline ha collaborato con Buddyfit, la prima app di fitness e benessere in Italia, per creare una serie di workout semplici ed efficaci. Questi esercizi preparano mente e corpo per un viaggio in treno, offrendo suggerimenti per migliorare la circolazione, rafforzare la parte superiore del corpo e eseguire esercizi di mindfulness.

Viaggiatori italiani e bagagli: quali, quando e come li preparano

Gli italiani sono noti per essere appassionati di cibo, ma anche nel viaggio esiste una scelta classica: trolley o zaino. Dai dati raccolti da Trainline emerge che il 49% dei partecipanti preferisce utilizzare un trolley, seguito dal 37% che opta per uno zaino o un borsone. Solo l’8% viaggia con una valigia rigida. Per quanto riguarda la preparazione dei bagagli, il 38% li prepara il giorno prima della partenza, mentre il 33% inizia a prepararli 2-3 giorni prima. Solo il 4% si avventura a farlo il giorno stesso del viaggio.

Inoltre, la ricerca rivela cosa gli italiani considerano essenziale per un viaggio in treno. Al primo posto c’è il cellulare carico (50%), seguito dalle scarpe più comode (15%), e gli auricolari o un libro (entrambi al 10%). Il powerbank è scelto dal 9% dei viaggiatori.

«Viaggiare in treno offre una libertà impareggiabile: non ci sono restrizioni sui bagagli, ma solo su quanto peso si è disposti, e in grado, di portare con sé. – ha commentato Andrea Saviane, Country Manager Italia di Trainline – Da sempre miriamo a fornire un’esperienza di viaggio migliore sin dal momento della prenotazione e con il nostro workout del viaggiatore anche sollevare il peso del proprio trolley o zaino diventa più semplice. Si tratta infatti di un allenamento appositamente ideato per aiutare i viaggiatori a iniziare al meglio il loro prossimo viaggio in treno».

La masterclass di 45 minuti, creata in collaborazione tra Trainline e Buddyfit, è disponibile sulla piattaforma e sull’app Buddyfit per tutti gli utenti abbonati.