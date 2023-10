Cosa fare ad Halloween? Se volete restare in Italia, eccovi una selezione di agriturismi per trascorrere il primo ponte d’autunno.

Che sia la festa pagana di origine anglosassone (di cui anche l’Italia si è innamorata) o l’antica festa della tradizione cristiana, Halloween e Ognissanti sono l’occasione perfetta per organizzare una piccola vacanza o un lungo weekend fuori porta. Per festeggiare il primo ponte d’autunno tra il 31 ottobre e il 1° novembre, sono molte le idee viaggio che portano alla scoperta di luoghi insoliti e ricchi di mistero, lungo itinerari meno battuti tra paesaggi naturali e borghi intrisi di storia. Per pianificare un soggiorno da paura, Agriturismo.it e CaseVacanza.it – i portali di Feries, leader italiano nella ospitalità extra-alberghiera online – propongono una selezione di dieci destinazioni originali e tutte da scoprire.

Idee di viaggio in agriturismi e case vacanza per Halloween: parchi, castelli e borghi

Sotto il segno dei Mostri a Bomarzo (Viterbo). Nel cuore dell’Etruria, nella valle del Tevere tra il Lazio e l’Umbria, si trova Bomarzo, un piccolo borgo ricco di storia famoso per il Parco dei Mostri. Il Parco dei Mostri è un complesso monumentale del XVI secolo popolato di sculture ritraenti miti, figure misteriose e mostri in cui arte e natura si fondono. Noto anche con il nome Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie, fu ideato dall’architetto Pirro Ligorio su commissione del Principe Pier Francesco Orsini. A questo link si può scegliere dove soggiornare a Bomarzo e dintorni.

Castello di Monticello d’Alba (Cuneo). Nel centro di una delle più celebri zone eno-gastronomiche del Piemonte, vengono organizzati Halloween Family Tour e delle visite serali di notte al castello. Si trova nel castello di Monticello d’Alba, una delle più imponenti e meglio conservate costruzioni medievali della zona, di proprietà della famiglia Roero di Monticello dal 1376. A questo link si può scegliere dove soggiornare in zona.

Da Narni alla Lunigiana

Narni (Terni). Mentre in superficie è un incantevole comune umbro, la Narni sotterranea è antica e misteriosa. Ospita anche un parco avventura sotterraneo ed è una meta imperdibile in questa regione meravigliosa. Da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio alla scoperta dei capolavori della Cattedrale di San Giovenale e di quelli custoditi nel museo di Palazzo Eroli, Narni è una città antichissima tutta da scoprire. Qui è disponibile un’ampia selezione di case vacanza nella zona.

Castelli del ducato di Parma e Piacenza. Un viaggio lungo le strade di pianura e di collina nel Ducato di Parma e Piacenza, dove antichi castelli e possenti fortezze raccontano storie di dame, cavalieri e misteriose presenze. In occasione di Halloween, nei magnifici castelli di questa area dell’Emilia vengono organizzati numerosi eventi per il divertimento di tutti, bambini e adulti. A questo link è disponibile un’ampia selezione di case vacanza nella zona.

Castelli della Lunigiana. Grazie alla sua millenaria storia, la Lunigiana è una terra ricca di ricordi che si perdono nel tempo. Gli splendidi castelli sono un esempio, con molti manieri nella zona le cui mura antiche e le torri imponenti si tingono di sfumature spettrali e misteriose, mentre gli alberi secolari che li circondano si vestono di colori autunnali. A questo link à disponibile un’ampia selezione di case vacanza in Lunigiana.

Scoprire la natura autunnale

Le Murge. Tra la Puglia centrale e la Basilicata nord-orientale si apre una terra altamente suggestiva: sono Le Murge, un territorio rupestre caratterizzato da grotte e gravine (conformazioni carsiche simili a canyon) e punteggiato da città bianche, cattedrali romaniche e boschi. L’autunno è il periodo ideale per visitare questa zona, quando i colori autunnali dominano il panorama. Qui per scegliere un agriturismo nella zona.

Val di Vara. Situata nella provincia di La Spezia, la Val di Vara è una valle dove la natura è quasi incontaminata, a parte alcuni piccoli e meravigliosi borghi che rendono manifesta la presenza dell’uomo in questo territorio selvaggio. Il Monte Gottero è un’oasi faunistica, dalla cui cima si può godere di una vista meravigliosa. L’autunno è l’occasione giusta per cogliere il nuovo colore di cui si tinge la valle. Qui gli agriturismi nel Parco.

Parco Nazionale del Pollino. Geoparco UNESCO, il Parco Nazionale del Pollino è l’area protetta più grande sul territorio nazionale. Visitare il Parco del Pollino diventa dunque l’occasione per conoscere diversi aspetti tra natura, culture e usi differenti. Tappa da prendere assolutamente in considerazione per il ponte di Ognissanti, e non solo. Qui gli agriturismi nel Parco.

Valdarno Superiore. Situato intorno al letto dell’Arno, tra Firenze, Arezzo e Siena, il Valdarno Superiore si contraddistingue per un elemento naturale unico e imperdibile: le Balze, originali rilievi composti da argilla, ghiaia e sabbia che arrivano fino a cento metri di altezza. Qui per scegliere un agriturismo.

Bolzano e l’Alto Adige. In autunno l’Alto Adige assume un nuovo colore, imperdibile per gli amanti della natura e dell’alta montagna. L’Abbazia di Novacella, Castel Roncolo e la Val di Funes sono alcune mete imperdibili suggerite in questa regione. Qui per scegliere un agriturismo.