Una ricerca di Omio rivela le città più amate dalla Generazione Z: complici il K-pop e il gaming vince la Corea del Sud.

La Generazione Z mostra nuove tendenze di viaggio rispetto alle generazioni precedenti e c’è un dato che spicca rispetto a tutti gli altri: i giovani sembrano innamoratissimi della Corea del Sud. A stabilirlo è una ricerca di Omio – piattaforma di prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo – che si è basata sulla valutazione completa di 100 città in 40 paesi del mondo. Tra i parametri presi in considerazione ci sono luoghi accessibili che promuovono diversità e uguaglianza, città accoglienti per la comunità LGBTQ+ con numerosi ristoranti vegetariani, opzioni di pagamento mobile ed eventi imperdibili come concerti di alto livello e attività legate al gaming. Tutti temi estremamente interessanti per la Gen Z.

Seoul è dunque al primo posto: è la meta ideale per i giovani viaggiatori, complici la scena K-pop e il risalto che in Corea hanno videogiochi e eSport. Più nel dettaglio, la città attrae i visitatori con il suo K-pop, i prezzi accessibili e i vivaci eventi di gaming. Un biglietto della metropolitana costa circa 0,88 € e un pasto in una catena di fast-food circa 5,51 €.

Altri aspetti che rendono Seoul una destinazione attraente sono la velocità della connessione Internet, la possibilità di effettuare pagamenti mobile e la varietà del panorama gastronomico, con almeno 181 locali con menu vegetariani o vegani. La capitale coreana è una metropoli innovativa e al passo coi tempi, e risponde perfettamente ai desideri dei giovani viaggiatori di oggi.

Gen Z, viaggi e musica: i concerti K-pop

Un altro aspetto importante per la Gen Z è poi la capacità di una città di offrire concerti di alto livello: insieme agli eSport, la musica è il settore che per i giovani tra i 16 e i 27 anni ha maggiore attrattiva rispetto a musei e monumenti. Seoul offre «parecchi» concerti di spicco ma – in ambito K-pop – anche Londra ha il suo fascino e, non a caso, è la destinazione imperdibile d’Europa. La capitale inglese fa infatti da cornice a importanti concerti dal vivo e ad alcuni dei più grandi eventi di gaming al mondo, come l’EGX London e il London Games Festival. E ospita i migliori concerti: dai BTS a Harry Styles, tutti fanno tappa qui durante i loro tour.

Non stupisce, quindi, la scarsa attrattiva dell’Italia per i giovani. Di tutte le città italiane prese in esame (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) Milano si conferma quella più attraente, ma in generale le nostre metropoli hanno ottenuto risultati relativamente scarsi e si sono posizionate nel terzo inferiore della classifica, rivelandosi poco attraenti per la nuova generazione di viaggiatori. Star di fama internazionale come Beyoncé o BTS non hanno tenuto alcun concerto in Italia durante i loro tour, mentre i tornei di eSport e gaming sono molto più diffusi all’estero che a Roma o Firenze. Altri fattori che contribuiscono al risultato deludente sono la connessione Internet mobile piuttosto lenta e la limitata diffusione dei pagamenti digitali.

Generazione Z: viaggi anche a Busan, ma su TikTok vince Dubai

L’amore dei giovani per la Corea del Sud è confermato anche dalla presenza in classifica, in sesta posizione, di Busan: la città coreana – come la collega Seoul – viene premiata per la facilità dell’utilizzo dei mezzi di trasporto e per i bassi costi dei servizi. Si rivela tuttavia molto meno popolare di Seoul che vanta 11 miliardi di visualizzazioni su TikTok contro l’appena 1 miliardo di Busan. Con oltre 74 miliardi di visualizzazioni, Dubai (Emirati Arabi Uniti) è la vincitrice su TikTok: la metropoli è la preferita indiscussa sul social network simbolo della generazione Z, con uno stacco notevole rispetto alle città preferite delle generazioni precedenti, come New York (39 miliardi di visualizzazioni) o Parigi (44 miliardi di visualizzazioni).

Foto: Shutterstock