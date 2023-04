Per gli appassionati di gaming e fumetti c’è l’imbarazzo della scelta: le convention da non perdere in Europa nel 2023.

Gaming e fumetti ormai impazzano in tutto il pianeta e, in Italia, lo dimostra il successo di eventi come il Lucca Comics & Games e il Comicon di Napoli. Qualche dato: negli ultimi 12 mesi le ricerche su Google per Comicon 2023 biglietti sono cresciute del +5000%. Il Lucca Comics & Games, nel 2022, ha invece registrato oltre 300.000 presenze. Se viaggiare oltreoceano per convention simili appare decisamente dispendioso, va anche detto che ormai anche l’Europa è una fucina di eventi dedicati ai fumetti e al gaming. Loveholidays ci viene in aiuto stilando una lista delle migliori convention europee a tema comics and games.

Iniziamo dall’Italia. La nuova edizione di Lucca Comics & Games è prevista dall’1 al 5 novembre 2023 ma i prezzi dei biglietti sono ancora da confermare. Più vicino cronologicamente il Comicon Napoli, alla Mostra d’Oltremare: si terrà dal 28 aprile all’1 maggio (biglietti a partire da 15 euro).

Dal 29 al 30 aprile 2023 c’è poi Mondo Con in Ungheria (posizione esatta da confermare), mentre il 20 e 21 maggio – presso il Tour & Taxi di Bruxelles – spazio al Comic Con Bruxelles (prezzi dei biglietti a partire da 16 euro). Dal 26 al 28 maggio, all’ExCel Center di Londra, tocca all’MCM London Comic Con (biglietti da 21 sterline) e poco dopo, il 24 e 25 giugno, basta spostarsi nei Paesi Bassi – a Utrecht (Jaarbeurs) – per l’Heroes Dutch Comic Con.

Sarà infine piena estate per il Gamescom 2023 al Kölnmesse di Colonia, Germania (dal 23 al 27 agosto), e pieno inverno – il 9 e 10 dicembre – per il Comic Con di Stoccarda, al Messe Stuttgart (biglietti da 35 euro). Iniziate a fare le valigie!

Foto: Shutterstock