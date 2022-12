FlixBus per l’ambiente: come funziona l’iniziativa Offset Christmas

Chi si muove con FlixBus può azzerare il proprio impatto ambientale compensando, con una donazione, le emissioni di CO2 derivanti dal viaggio.

In vista delle festività, FlixBus lancia l’iniziativa Offset Christmas (lett. compensa il Natale), con cui punta a limitare il proprio impatto sull’ambiente nel periodo natalizio. L’iniziativa riguarderà la settimana di Natale, da sempre caratterizzata da momenti di traffico intenso per il ritorno a casa di chi vive fuori sede. Si avvarrà inoltre della collaborazione con la ONG Atmosfair, che da anni supporta la visione dell’azienda di una mobilità più green e del contributo individuale di chiunque vorrà contribuire, insieme a FlixBus, a fare un regalo di Natale all’ambiente.

Grazie alla collaborazione con Atmosfair, chi si muove con FlixBus ha da sempre la possibilità di azzerare il proprio impatto sull’ambiente. Come? Compensando, all’atto della prenotazione, le emissioni di CO 2 relative al viaggio con una donazione volontaria, proporzionata alla lunghezza dell’itinerario. L’importo viene poi devoluto ad Amtosfair e reinvestito in progetti certificati di protezione del clima. Grazie alle donazioni raccolte e devolute ad Atmosfair, negli anni sono state compensate 86.000 t di CO 2 , una somma equivalente alle emissioni generate da viaggi in FlixBus per oltre 2 miliardi di km.

FlixBus e Offset Christmas

Con Offset Christmas, FlixBus raddoppierà tutte le donazioni effettuate sui viaggi con prenotazione fra il 19 e il 25 dicembre verso tutte le destinazioni collegate dalla propria rete in Italia. Così, oltre a dare a chiunque la possibilità di contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente, FlixBus punta a valorizzarne il contributo, con l’obiettivo di motivare sempre più persone ad aderire all’iniziativa.

«La fine dell’anno è occasione per trarre un bilancio e interrogarci sul nostro contributo alle cause che toccano da vicino la comunità. – ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia – Tra queste, quella ambientale è particolarmente rilevante, e riguarda una responsabilità condivisa a cui non possiamo più sottrarci e alla quale chiunque può contribuire. Ogni piccolo passo è importante in questo senso, e speriamo di poter fare sempre di più grazie all’impegno e alla collaborazione delle nostre passeggere e passeggeri, e di chi deciderà di utilizzare sempre più mezzi collettivi anziché la propria auto».

In generale, chi preferisce i mezzi collettivi all’auto privata riduce già di molto il proprio impatto sul clima. Un autobus, infatti, può sostituire fino a 30 automobili.