Dolomiti Paganella, le idee per vivere San Valentino in quota

Relax, cibo e sport: ecco che cosa offre il territorio di Dolomiti Paganella per un San Valentino in montagna.

Il giorno che celebra le coppie si avvicina e la montagna, si sa, è la meta prediletta della stagione invernale. Ora, poi, che sono arrivate anche le tanto attese nevicate, non c’è momento migliore dell’anno per trascorrere qualche giorno in quota. E l’Altopiano ai piedi delle Dolomiti di Brenta, con i suoi paesaggi avvolgenti, è la destinazione perfetta per chi cerca relax, buon cibo e piste su cui dare sfogo alla passione per gli sport sulla neve.

Il territorio di Dolomiti Paganella diversifica la sua offerta per incontrare esigenze e desideri dei turisti, con innumerevoli proposte. Ecco, per i palati raffinati, le cene in rifugio al chiaro di luna e per chi ama l’adrenalina i voli in tandem in parapendio. Di seguito 7 proposte per altrettante esperienze romantiche nel Parco Naturale Adamello Brenta.

Per le coppie più avventurose: parapendio in tandem tra le Dolomiti

Foto da Ufficio Stampa

Planare dolcemente sopra i boschi innevati e le piste da sci lasciandosi cullare dai venti delle Dolomiti. Per le coppie più avventurose l’esperienza da non perdere è il Paganella Winter Fly: il volo in tandem in parapendio, in compagnia di un istruttore esperto, che permette di ammirare il territorio da un nuovo punto di vista e di vivere un’avventura ricca di adrenalina e meraviglia tra le splendide vette che circondano l’Altopiano.

Per gli amanti della cucina: le cene al chiaro di luna nei rifugi

Una cena in rifugio, al chiaro di luna, è un’esperienza romantica da concedersi almeno una volta nella vita. Gli amanti della buona tavola non possono che apprezzare il caminetto acceso, gli ambienti accoglienti e curati e, soprattutto, una cucina in grado di esaltare il meglio dei sapori e dei prodotti trentini. Per raggiungere le strutture basta chiamare i gestori e farsi venire a prendere con il gatto delle nevi ma, per i più sportivi, c’è anche la possibilità di salire con le ciaspole.

Per gli amanti della natura: Paganella Sunset e Ski Sunrise

Ammirare insieme l’alba o il tramonto e lasciarsi incantare dai colori delle Dolomiti di Brenta è una delle esperienze più romantiche da vivere sull’Altopiano della Paganella. Chi vuole meravigliarsi di fronte al calar del sole si segni l’appuntamento presso il rifugio La Roda con il Paganella Sunset (24 febbraio e 10 marzo), un evento che, tra le eccellenze della Piana Rotaliana e musica dal vivo, permette di godere appieno delle mille sfumature del cielo a fine giornata. Per chi, invece, è più mattiniero, l’appuntamento è con il Paganella Ski Sunrise (4 febbraio), che accompagna a vedere il sorgere del sole a 2.125 metri d’altezza, il tutto arricchito da una colazione dolce e salata a base dei tradizionali sapori locali.

Per le coppie più sportive: divertirsi sulle piste e…prepararne di nuove

Dalle piste da slittino agli oltre 50 chilometri di discese della Paganella Ski Area, sul territorio le occasioni per divertirsi sulla neve non mancano. Il giorno di San Valentino, inoltre, gli amanti dello sci e dello snowboard potranno assistere allo Ski Night Show di Andalo, uno spettacolo in notturna che vedrà impegnati alcuni grandi professionisti tra salti acrobatici, dimostrazioni, fiaccolate ed effetti pirotecnici.

Chi, invece, vuole scoprire il dietro le quinte delle piste della Paganella può diventare gattista per una notte: un’esperienza notturna di coppia che permette di accompagnare uno dei gattisti dell’Altopiano e vedere da vicino come vengono preparate le discese per garantire ogni giorno esperienze indimenticabili sulla neve.

Per le coppie che amano misurarsi sempre con nuove sfide: TIRAMISU

Foto da Ufficio Stampa

TIRAMISU (17 febbraio) è l’appuntamento perfetto per gli innamorati che amano la competizione e lo sport. La gara di scialpinismo, che ritorna anche quest’anno in Paganella, consiste in una sfida serale dove le coppie, legate da un cordino e dotate di casco e frontalino, devono raggiungere la località Dosson partendo da Andalo (Piazza Dolomiti). Terminata la gara l’appuntamento è al palacongressi di Andalo, dove si svolgeranno le premiazioni e il pasta party.

Per chi vuole ritagliarsi un momento di relax: l’esperienza wellness

Per le coppie che a San Valentino vogliono concedersi una coccola ci sono le esperienze wellness, dalle saune ai bagni turchi passando per i massaggi, da vivere nelle spa del territorio. Tra queste il Dolomia Wellness, a due passi dal lago di Molveno e che offre ai suoi ospiti docce emozionali, bagni di vapore e idromassaggio, e l’ACQUAin SPA & Wellness di Andalo, con i suoi trattamenti esclusivi e ispirati ai profumi della montagna, come la clima sauna al fieno o la sauna alle erbe.

Per i più romantici: la slitta trainata da cavalli

Un’escursione a bordo di una slitta trainata da cavalli è il modo più comodo e romantico per scoprire da vicino i paesaggi innevati della Paganella e le meraviglie del Parco Naturale Adamello Brenta, la più vasta area protetta del Trentino. Immerse nel silenzio e accompagnate solo dal tintinnio delle campanelle, le coppie potranno così riscoprire anche un’antica tradizione, il tutto mentre si è avvolti da calde coperte e si gustano spumante e stuzzichini.

Foto da Ufficio Stampa