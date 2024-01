Dopo una grandiosa ristrutturazione riapre il Disneyland Hotel a cinque stelle situato alle porte del Parco Disneyland.

Il Disneyland Hotel, struttura a cinque stelle situata alle porte del Parco Disneyland Paris, riapre dopo una grandiosa ristrutturazione, offrendo agli ospiti un’esperienza regale in un ambiente completamente rinnovato. La riapertura rappresenta una pietra miliare nel continuo sviluppo della prima destinazione turistica europea, Disneyland Paris, confermando il ruolo di leader dell’industria turistica europea.

Il rinnovamento iconico dell’Hotel Disney

Il Disneyland Hotel è stato completamente ristrutturato, dalla spettacolare hall alle lussuose camere e suite, per offrire un nuovo concetto di lusso ispirato ai personaggi regali Disney, sia classici che nuovi. Questo intervento fa parte di una trasformazione senza precedenti che aggiunge ancora più magia ai Parchi Disney, con esperienze entusiasmanti come il Marvel Avengers Campus e presto un’area a tema Frozen nel Parco Walt Disney Studios.

Stanze e suite uniche. Il Disneyland Hotel propone 487 stanze e suite, ciascuna progettata con dettagli che celebrano le storie regali Disney. Dalle camere Superior alle Suite Signature, inclusi capolavori come le Suite Principesca e Reale, ogni spazio trasporta gli ospiti in mondi incantati ispirati ai classici Disney come La Bella e la Bestia, Rapunzel, Frozen e molti altri.

Esperienze per i piccoli ospiti e ristorazione

Il Royal Kids Club offre ai bambini l’opportunità di vivere le loro storie reali Disney preferite attraverso esperienze interattive e di realtà aumentata. Inoltre, possono incontrare le Principesse Disney come Biancaneve, Jasmine o Ariel per momenti magici e ricordi indelebili. Il servizio My Royal Dream trasforma i sogni dei più piccoli in realtà, offrendo esperienze di styling regale personalizzato con costumi, trucchi e acconciature.

Cibo e Bevande a Misura di Bambino. I ristoranti Royal Banquet e La Table de Lumière offrono esperienze gastronomiche uniche, con piatti ispirati alle diverse culture delle storie Disney. I bambini possono personalizzare i loro dessert, e il Fleur de Lys Bar propone mocktail deliziosi e una varietà di succhi e spuntini pensati appositamente per loro.

La Spa e gli ospiti selezionati

Benessere per Tutta la Famiglia. La Spa del Disneyland Hotel by Clarins, insieme alla piscina, offre un’esperienza rilassante per grandi e piccini. I bambini possono godersi trattamenti termali con prodotti appositamente formulati per loro, forniti da Nougatine Paris.

Esperienze Esclusive per Ospiti Selezionati. La Castle Club Lounge, riservata agli ospiti delle camere e delle suite Castle Club, offre una vista mozzafiato sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco e un’esperienza culinaria esclusiva con colazioni gourmet e incontri con le Principesse Disney. Le Suite Principesca e Reale offrono esperienze uniche e coinvolgenti, immergendo gli ospiti nei mondi magici dei loro personaggi Disney preferiti.

La riapertura del Disneyland Hotel rappresenta un nuovo capitolo nella trasformazione di Disneyland Paris, continuando a offrire un’esperienza impareggiabile e magica per tutti gli ospiti. La Presidente di Disneyland Paris, Natacha Rafalski, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di svelare il nuovo Disneyland Hotel, una struttura a cinque stelle unica nel suo genere che celebra la regalità e l’amata narrazione Disney. Il nostro impegno verso l’innovazione e un’esperienza impareggiabile per gli Ospiti rimane costante. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti in uno degli hotel più coinvolgenti d’Europa». Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale: www.disneylandparis.com/it-it.