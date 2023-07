Mantenere le abitudini green anche quando si è in vacanza è un’ottima scelta. Per questo, Airbnb ha selezionato dieci strutture uniche che hanno a cuore l’ambiente.

Viaggiare in maniera sostenibile è possibile e ci permette di conservare – e sviluppare – tutte le buone abitudini che rispettiamo nel corso dell’anno. Una scelta quanto mai importante della quale anche le strutture ricettive iniziano a tener conto. Come Airbnb evidenzia, infatti, l’ospitalità in casa può fare la sua parte per promuovere un modo di viaggiare sostenibile. Questo è l’obiettivo di Love Sustainability, iniziativa promossa dagli host sensibili a questa tematica, che si impegnano attivamente per rendere il mondo un posto migliore.

Proprio in quest’ottica, la piattaforma insieme alla community degli host e la start-up di economia circolare Circularity vuole incentivare una serie di pratiche pensate per uno stile di vita green, anche in viaggio. E per farlo, i viaggiatori non devono certo rivoluzionare la propria vita dal momento che sono sufficienti piccoli cambiamenti per rendere l’accoglienza in casa sempre più sostenibile. Tra le best practice adottate dagli host Airbnb e validate da Circularity, partner tecnico-scientifico, al centro del progetto, ci sono il risparmio idrico e quello energetico, la promozione della mobilità sostenibile e della raccolta differenziata. Qui i dettagli.

Foto da Ufficio Stampa

Oltre a questi accorgimenti, su Airbnb sono disponibili case uniche nel loro genere, che sono sostenibili a partire dalla loro struttura. Ecco i dieci alloggi, prenotabili in Italia e nel mondo, da inserire nella wishlist per le prossime vacanze green.

Casa costruita interamente con materiali sostenibili (Italia)

Questo rifugio immerso nella campagna è ideale per chi vuole staccare la spina dalla frenesia della città e ama gli animali. L’edificio costruito con balle di paglia è arredato in stile vintage grazie alla passione dell’host per il recupero e la valorizzazione di vecchi oggetti.

Dove: Vigasio, Italia

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/53254759

Kerterre ecologico in sabbia, canapa e calce (Francia)

Se volete vivere un’esperienza off grid questo è il posto giusto. Ai margini del bosco, in un luogo incantato, si trova questo insolito alloggio eco friendly dalle forme rotonde e organiche, che ricorda un igloo. La stanza di 12 mq è priva di elettricità, all’esterno si trovano la zona cucina con sola acqua potabile e la doccia solare. È dotata di un pannello solare che fornisce energia a 12V.

Dove: Sioniac, Francia

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/49153349

“Earthship” 100% ecologico (Perù)

Una vista ineguagliabile dell’intera Valle Sacra verso i ghiacciai andini, design minimal e filosofia 100% green sono i tratti distintivi di questa casa, costruita con materiali riciclati e naturali e alimentata con energia solare e acqua piovana. Altri plus? Pace e tranquillità, ma allo stesso tempo vicinanza a tutte le attrazioni della zona.

Dove: Maras, Perù

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/35315742

Foto da Ufficio Stampa

Casa vinicola a energia solare (Azzorre)

Vero e proprio paradiso per i wine lovers, questa tradizionale “Adega” a energia solare è costruita con enormi pietre laviche nere. Circondata dai vigneti dell’isola di Pico, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, si affaccia sull’oceano, sull’isola di Faial e sulla montagna di Pico. Un luogo fantastico dove leggere, fare trekking e ammirare le stelle.

Dove: Madalena, Azzorre

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/23306567

Casa idilliaca in materiali naturali (Canada)

Impossibile non restare affascinati da questo gioiello unico, stravagante ed accogliente immerso nella natura. Scolpito a mano utilizzando materiali naturali locali e sostenibili, è curato in ogni minimo dettaglio mescolando diversi stili con un’attitudine fiabesca. Un posto magico in cui tornare un po’ bambini.

Dove: Mayne Island, Canada

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/plus/1720832

Foto da Ufficio Stampa

Cottage in argilla (Polonia)

I punti di forza di questa capanna costruita con paglia e argilla sono la vicinanza al bosco, l’aria pulita e il silenzio. Qui è possibile immergersi nella natura selvaggia, ammirare incredibili cieli stellati e trascorrere tempo all’aperto in famiglia. La città più vicina è Uniejów, a 7 km, dove è possibile fare il bagno nelle piscine termali.

Dove: Biernacice, Polonia

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/34224062

Mini-casa eco friendly nel cuore della Sierra Gorda (Messico)

Vivere in perfetta armonia con l’ambiente e diventare consapevoli dell’impatto che generiamo: questa l’idea con cui è stato costruito questo alloggio in fango dalla forma originale. Realizzato secondo i canoni della biocostruzione, dispone di docce ad energia solare e raccolta dell’acqua piovana.

Dove: Jalpan de Serra, Messico

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/304721

Casa Recycled Art (Portogallo)

Unica nel suo genere in quanto decorata e arredata con materiali riciclati e riutilizzati in modo artistico, questa casa sfrutta energie rinnovabili ed è situata all’interno di una fattoria biodinamica con prodotti Km0. Altre chicche sono la possibilità di fare lezioni di surf o di yoga oppure gite in asino nella riserva. Non vi resta che vederla di persona!

Dove: Odeceixe, Portogallo

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/8659600

Foto da Ufficio Stampa

Casa a fungo in argilla (Thailandia)

La sensazione è quella di essere in un piccolo villaggio magico in cui assorbire l’energia positiva della Terra. Ispirata nei toni e nelle forme ad un fungo, questa casa promette una vacanza detox all’insegna della totale riconnessione con la natura. Fiori, alberi, uccelli, grilli, farfalle e insetti saranno vostri fedeli compagni.

Dove: Amphoe Mueang Chiang Mai, Thailandia

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/22294070

Pittoresco eco-cottage in un frutteto (Paesi Bassi)

Ristrutturata con molti materiali ecologici, come le pareti con stucco di argilla, e dotata di pannelli solari, di questa casa vi conquisterà l’atmosfera fatta di accenti colorati. Curiosità: al grande albero di pero sul retro del giardino è appesa una casetta per i gufi da cui – se siete fortunati – potreste assistere alle prime lezioni di volo dei nuovi arrivati.

Dove: Kaatsheuvel, Paesi Bassi

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/778762903099658022

Foto da Ufficio Stampa Airbnb