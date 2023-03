Ogni appuntamento di Corona Sunsets Festival World Tour mette al centro tramonti mozzafiato in destinazioni iconiche in tutto il mondo.

Se c’è un evento da mettere assolutamente in calendario, è il Corona Sunsets Festival World Tour. Ideato da Corona, marchio di eccellenza AB InBev, si tratta di una serie di appuntamenti ricchi di experience che hanno lo scopo di spingere i partecipanti a connettersi con la natura celebrando il tramonto. Appuntamenti imperdibili in cui, ogni sera, la tinta dorata del cielo sarà la protagonista principale, al centro della scena.

Migliaia di ospiti potranno assistere a Corona Sunsets Festival World Tour a partire da sabato 1 aprile. La prima data sarà in Sudafrica e, a seguire, sono previsti appuntamenti – tra gli altri – in Cile, Perù, Colombia, Canada, Giappone, Cina, Grecia, Brasile, Repubblica Dominicana, India e in Italia, con una tappa speciale in Toscana. I festival si terranno in luoghi iconici e incorniciati dalla natura, come le spiagge di Goa in India e Okinawa in Giappone. Ogni location è stata selezionata per immergere gli ospiti nella natura e offrire loro la possibilità di assistere in prima fila ai tramonti più mozzafiato del mondo, che diventano i protagonisti assoluti della serata.

L’attenzione all’ambiente sarà di primaria importanza al Corona Sunsets Festival World Tour. I partecipanti potranno confrontarsi con le ONG e i principali esperti di sostenibilità per imparare le migliori pratiche d’uso e adottare modi vita più sostenibili. Corona, inoltre, gestirà responsabilmente tutti i rifiuti ed eliminerà la plastica monouso. Ogni tappa del tour proporrà un variegato palinsesto di appuntamenti con protagonisti musicisti e DJ internazionali. Le esibizioni si terranno proprio nel momento in cui il tramonto inizia a colorare il cielo. Oltre alle performance musicali, Corona Sunsets Festival World Tour avrà tante attività da scoprire: installazioni realizzate da artisti locali, cibo locale, experience creative. Corona collaborerà con realtà e artisti locali per garantire il rispetto della bellezza e della conservazione dell’ambiente.

«Corona è un brand nato sulla spiaggia, per questo crediamo che mettere in pausa la propria vita frenetica per godere del tramonto dia origine a un potere rigenerante. – ha dichiarato Felipe Ambra, Vicepresidente Global di Corona – Con questi festival, vogliamo condividere il nostro amore per la natura, rendendo gli ospiti più attenti all’ambiente e, speriamo, facendo in modo che cambino positivamente le comunità in cui vivono. Con questo tour, ci auguriamo di amplificare la sensazione di relax e rinascita personale, impegnandoci al contempo a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato».

Corona e la collaborazione con Oceanic Global

Con l’ambizione di proteggere il paradiso, Corona sta collaborando con il partner no-profit Oceanic Global per seguire criteri di sostenibilità in tutta la progettazione del festival e per valutare i suoi impegni in materia attraverso il suo Blue Standard, premiato agli NGO awards. Come primo marchio globale di beverage ad avere una net zero plastic footprint, Corona Sunsets Festival World Tour dimostra ancora una volta come Corona avvicini i consumatori alla natura. Dopo il lancio di Corona Island nel 2022, il World Tour prosegue l’ambizione di celebrare la bellezza della natura preservando l’ambiente.

Corona ha collaborato con Fly South Music Group per dare vita al Corona Sunsets Festival World Tour, lavorando con i partner locali in ogni area in cui si terranno le tappe del festival. Tutti i dettagli sul tour, tra cui il calendario con date e località coinvolte, la vendita dei biglietti e le promozioni locali, sono su corona.com/sunsets.