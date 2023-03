Un concorso, aperto fino al 25 marzo, per vincere un viaggio alle Maldive e partecipare alla Visit Maldives Storytellers’ Conference.

Un concorso social per vincere un viaggio alle Maldive: Maldives Marketing & Public Relations Corporation (MMPRC/Visit Maldives) ha annunciato un concorso per selezionare gli oltre 50 partecipanti che prenderanno parte al più grande evento organizzato dall’Ente alle Maldive, la Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023. Il concorso resterà aperto fino al 25 marzo 2023.

L’evento Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023

L’evento Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023 – che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno – riunirà oltre 50 content creators provenienti da tutto il mondo per creare la propria storia maldiviana in occasione del più grande raduno dell’anno di scrittori di viaggio, giornalisti, blogger e influencer nel Sunny Side of Life. I partecipanti sono invitati a sperimentare ed esplorare le nostre isole e a raccontare la loro esperienza attraverso video, foto, articoli e post sui social media. Gli oltre 50 content creators saranno selezionati attraverso un concorso sui social media dedicato.

La conferenza Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023 sarà organizzata secondo il concept Redefining MICE, creando un’atmosfera rilassata ed informale sulla spiaggia di Crossroads Maldives. I partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a interessanti discussioni con rinomati professionisti internazionali su argomenti rilevanti e di grande attualità, come ad esempio la sostenibilità applicata al turismo o il ruolo dei social media nelle azioni di marketing. I partecipanti alla conferenza potranno prendere parte, poi, a diverse sessioni di approfondimento in cui si parlerà di turismo sostenibile, cultura maldiviana, patrimonio culturale, gastronomia e molto altro ancora.

Artigiani del posto e cena di gala

La conferenza ospiterà, inoltre, degli stand di artisti locali di spicco che proporranno autentici prodotti maldiviani e metteranno in mostra l’abilità dei talentuosi artigiani del posto. Per concludere l’evento, per i partecipanti, i relatori e gli ospiti VIP verrà organizzata una cena di gala con musica dal vivo presso il Beach Club di Crossroads Maldives. Al termine della conferenza, i vincitori del concorso social avranno l’opportunità unica di immergersi nella bellezza, nelle esperienze e nell’ospitalità delle Maldive, scegliendo tra diverse tipologie di attività, dallo snorkeling con le mante e gli squali balena, agli sport acquatici, ai tour culinari, a diverse escursioni sulle isole locali, fino agli imperdibili picnic sui banchi di sabbia. Le attività saranno organizzate in 8 diverse regioni delle Maldive, ognuna con le sue caratteristiche ed esperienze distintive. Tra queste, gli atolli di Baa, Dhaalu, Laamu toll, Ari, Lhaviyani & Noonu, Gnaviyani, Malé e Seenu.

Come partecipare al concorso social per la Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023

Qual è la vostra vacanza dei sogni alle Maldive?. Coloro che desiderano avere l’opportunità di partecipare a questa conferenza devono realizzare un contenuto originale che mostri le proprie capacità di creazione di contenuti rispondendo a questa domanda sui propri account social (Facebook o Instagram, o entrambi!) e successivamente compilare e inviare il modulo di candidatura sul sito web storytellers.visitmaldives.com come indicato nelle linee guida pubblicate sul sito.

Per una guida completa, passo dopo passo, su come inviare la propria candidatura, visitate la pagina del concorso sul sito web storytellers.visitmaldives.com/contests.

Visit Maldives esaminerà le candidature per prendere parte alla conferenza e selezionerà le migliori 50.

Gli oltre 50 vincitori saranno invitati a partecipare alla Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023, dove avranno l’opportunità di entrare in contatto con diversi professionisti del settore, e a vivere 3 giorni e 2 notti (durata soggetta a cambiamenti) di esperienze autentiche in 8 meravigliose regioni maldiviane. Tutti i biglietti, compresi i voli internazionali ed i trasferimenti interni, il soggiorno ed i pasti saranno inclusi e gratuiti.