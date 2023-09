A un’ora di treno da Londra, sorge sulla Manica la piccola città di Brighton: i nostri consigli su cosa vedere e fare.

L’Inghilterra, per la maggior parte dei turisti, è la frenesia di Londra ma – a un’oretta dalla Capitale – è in realtà possibile esplorare città e luoghi altrettanto vivaci e con un fascino unico. È il caso di Brighton, cittadina che si affaccia sul mare situata nella contea dell’East Sussex. A differenza di Londra, Brighton ha il mare e anche un crocevia di vie e viottoli che nulla hanno a che vedere con i quartieri della metropoli e che nascondono veri e propri gioielli, sia commerciali che scenici.

Il merito è della lunga storia di questa città, popolare nel XVIII secolo ma già ampiamente vissuta nelle epoche precedenti: l’arrivo della ferrovia nel 1841 ha indubbiamente dato una spinta al turismo, e lo stesso possiamo dire del suo clima benefico grazie all’affaccio sulla Manica. Brighton – che costituisce l’Autorità unitaria (Unitary Authority) di Brighton & Hove insieme alle città di Hove, Saltdean e Rottingdean – vi aspetta proprio a un’ora di treno da Londra e, anche per questo, ben si adatta a una visita in giornata partendo dal centro nevralgico dell’Inghilterra.

Il Royal Pavillon

Innanzi tutto, non potete abbandonare Brighton senza una visita al Brighton Royal Pavillon. All’inizio era la semplice fattoria di Giorgio IV: il Re trovava la cittadina talmente tranquilla e informale che nel 1787 commissionò a Henry Holland la creazione di una villa in stile classico. Nel 1802 chiese poi agli architetti di adottare lo stile cinese sia per gli interni che per gli esterni. Ora – osservandola – vi sembrerà un accrocco di stili estremamente affascinante e questo era dovuto al fatto che Giorgio IV non andò mai in Oriente: l’architettura e gli arredamenti del Royal Pavillon sono dunque più il risultato di suggestioni che riproduzioni fedeli.

L’esterno del palazzo richiama, non a caso, l’architettura indiana Moghul. La Long Gallery e la Music Room ricordano invece più lo stile cinese. Insomma, il Royal Pavillion è un raro esempio di architettura di provincia da reali inglesi, che piacque al fratello di Giorgio IV – Guglielmo IV – ma non alla Regina Vittoria che vendette il palazzo alla città nel 1850. Oggi il Royal Pavillon può essere visitato (anche virtualmente).

Il Brighton Palace Pier

Molti inglesi amano Brighton proprio per il mare ed è proprio sul lungomare che sorge il celebre Palace Pier. Si tratta di un molo su cui troverete ristoranti, ma soprattutto un parco divertimenti con giostre affacciate sull’acqua. Movimentatissimo e per ovvie ragioni, il Palace Pier è considerato uno dei moli più belli del mondo. Risale al 1823, quando venne costruito per accogliere le navi provenienti da Dieppe in Francia. Da allora numerose tempeste hanno più volte costretto gli inglesi a ricostruirlo: le prime giostre arrivarono nel 1905 e i primi concerti nel 1907, ma il vero sviluppo del molo come lo vediamo ora risale ai più recenti anni ’80. Oggi sul Palace Pier lavorano circa 400 persone (tra giostre, ristoranti, food truck) e rappresentano una grande fetta dell’economia di Brighton.

Brighton Lanes

Scesi dalle giostre, non può mancare una passeggiata tra i lanes di Brighton. Sono i vicoli di cui vi accennavamo prima, ricchi di negozi di antiquariato ma che nascondono anche vere e proprie perle e bellissimi murales. Un’area che sembra labirintica, ma in cui perdersi potrebbe quasi essere una gioia: pensate che questo incrocio di vie risale al 16esimo secolo, quando Brighton era ancora un paesino di pescatori noto come Brighthelmstone. Qui sorge anche il The Cricketers Arms, uno dei pub più antichi della zona, sorto nel 1545.

Altri must see a Brighton sono il Brighton Museum & Art Gallery per gli amanti dei musei e la Volk’s Electric Railway, la più antica e ancora funzionante ferrovia elettrica al mondo. Turistica – come è ovvio che sia – ma in funzione dal 1883, questa ferrovia vi porterà lungo il mare per circa 1,5 chilometri. E – per momenti di relax – c’è la lunga spiaggia dove rilassarsi dopo un pranzo vista mare. Per ulteriori informazioni su Brighton, visitare il sito ufficiale qui.

Foto: Shutterstock