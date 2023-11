L’artista nominata ai Grammy viene zittita sul volo di Delta Air Lines: Bobbi Storm racconta la vicenda sui social.

Ultimamente sui voli aerei succede veramente di tutto, ma mai probabilmente era capitato che un assistente di volo zittisse letteralmente un passeggero intento a cantare. Il passeggero in questione, tra l’altro, altri non era che Bobbi Storm, cantante gospel nominata ai Grammy. A condivere la storia sui social è proprio la cantante: nel video si vede l’artista in piedi in mezzo al corridoio pronta a cantare il suo ultimo singolo (We Can’t Forget Him). L’assistente di volo della Delta Air Lines, tutt’altro che colpito, le dice a questo punto di sedersi e stare calma. Bobbi Storm replica senza alzare i toni che le luci delle cinture di sicurezza sono spente (intendendo che quindi non è obbligata a stare seduta), ma di fronte alle insistenze dello steward torna al suo posto.

«Alla fine del giorno Dio è glorioso!!!! – scrive Bobbi Storm su Instagram – Ditemi, scegliete l’amore di proposito???». L’artista manda poi benedizioni a tutti firmandosi #FearlessFlightSinger.

In un successivo video, la cantante chiarisce di essere stata contattata dalla Delta Air Lines sottolineando però che non vuole assolutamente che «l’uomo sia rimproverato o che perda il lavoro». «Voglio solo dire – prosegue – che non stavo infrangendo alcuna regola, condividevo solo la mia gioia con altre persone che mi hanno dato l’ok per cantare. Spero solo che, se guarda il video, l’assistente impari una valida lezione su come si trattano le persone. Ma smettetela di scrivere alla Delta Air Lines, si sono scusati e sono fan dei Maverick City Music (di cui Bobbi fa parte, ndr)».

Foto: Shutterstock