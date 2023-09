Sorprese ed eventi: ecco tutto quello che dobbiamo aspettarci da Toei Animation Europe a Lucca Comics & Games 2023.

Dopo lo straordinario successo del 2022, anche quest’anno Toei Animation Europe sarà presente a Lucca Comics & Games. Da One Piece all’attesissima Festa, Toei promette una serie di imperdibili momenti dedicati ai fan dell’animazione giapponese e di alcune delle properties più amate dal pubblico.

Toei Animation Europe a Lucca: il mondo One Piece

TOEI Animation Europe aveva promesso ai numerosi fan italiani di One Piece una grande sorpresa, ovvero che avrebbe portato a Lucca Comics & Games 2023 il Gear Fifth. Ogni promessa è debito, ma intanto sottolineiamo che Toei sarà presente a Lucca con uno stand di 150 mq interamente dedicato a One Piece, posizionato nella stessa location dell’edizione precedente (Baluardo Santa Maria, Caffè delle Mura).

Lo spazio ospiterà numerose attività e giochi per i fan italiani di One Piece sia all’interno che all’esterno dello stand. Dettagli e regole per i giochi e le attività saranno svelati nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati! All’interno è inoltre previsto uno shop dove sarà possibile acquistare per tutta la durata della manifestazione esclusivi prodotti TOEI Animation e una selezione di prodotti realizzati con i partner della property.

Il Gear Fifth a Lucca Comics & Games 2023

In merito al Gear Fifth, sono stati finalmente svelati gli appuntamenti imperdibili a Lucca:

Il primo evento cinematografico ufficiale del Gear Fifth in Europa , organizzato in collaborazione con gli amici di Crunchyroll, si terrà venerdì 3 Novembre al Cinema Centrale di Lucca. La proiezione in versione originale sottotitolata sarà preceduta da una colorata parata musicale che partirà dallo stand di One Piece e culminerà nella piazza di fronte al cinema dove si riunirà alla sterminata ciurma dei fan di Luffy. I dettagli su come prenotare un posto per la proiezione saranno annunciati nei prossimi giorni. È prevista una proiezione in replica domenica 5 Novembre .

Sarà possibile assistere per la prima volta al di fuori del Giappone a una mostra esclusiva con storyboard e video che vi mostrerà i retroscena di come sono nati i Gear di Luffy. La mostra sarà accessibile ai possessori del biglietto di Lucca Comics & Games 2023.

Ulteriori dettagli saranno presto resi disponibili.

PreCure All Stars F

Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto a seguito dell’uscita nelle sale giapponesi avvenuta il 15 settembre scorso, il film PreCure All Stars F arriverà in esclusiva in Italia a Lucca per la gioia dei fan italiani. Per l’occasione, TOEI Animation Europe è lieto di annunciare che ospiterà a Lucca la produttrice Aki Murase, il regista Yuta Tanaka e Nishiki Itaoka, Direttore Generale dell’Animazione e Character Designer del film.

I tre ospiti speciali incontreranno i fan nei seguenti eventi:

Special showcase: 1 Novembre alle ore 16:00, Palazzo Tobino, con Aki Murase, Nishiki Itaoka e Yuta Tanaka.

Proiezione speciale del film PreCure AllStars F in versione originale con sottotitoli italiani: 2 Novembre alle ore 13:00 al Cinema Centrale.

Sessione di Shikishi autografati: 2 Novembre alle ore 17:00 (location TBC).

I dettagli su come prenotare un posto per la proiezione saranno annunciati nei prossimi giorni.

La prima edizione di Toei Animation Europe Festa

TOEI Animation Europe voleva realizzare a Lucca un evento celebrativo veramente speciale, avendo alle spalle una lunga storia con più di 400 titoli prodotti. Per questo, ha concordato con Lucca Comics & Games di celebrare insieme la prima edizione della TOEI Animation Europe Festa, una serie di eventi che prevedono ogni giorno una proiezione speciale di un titolo diverso proveniente dal vasto catalogo di TOEI Animation Europe.

La TOEI Animation Europe FESTA sarà introdotta dal produttore speciale Yosuke Asama, storico produttore di molti dei titoli più prestigiosi di TOEI Animation (la serie One Piece, Saint Seiya Legend of Sanctuary, Marvel Disk Wars: The Avengers). One Piece e PreCure All Stars F sono i primi due titoli già annunciati e che prenderanno parte alla Festa. Il terzo titolo è una co-produzione speciale realizzata in Europa insieme al partner ADN: Le College Noir!

Le Collège Noir è una serie animata composta da 6×15 episodi, che si rivolgono a un target di giovani spettatori che va dai 9 ai 14 anni, basata sull’omonimo fumetto scritto e disegnato da Ulysse Malassagne, che dirige anche la stessa serie animata. TOEI Animation Europe si unisce allo studio di animazione francese La Cachette e alla casa di distribuzione ADN, specializzata in animazione giapponese, per questa nuova co-produzione. La serie si svolge nelle montagne francesi di Cantals ed esplora i temi dell’amicizia, della perdita e del mistero in un contesto di folklore francese. Da non perdere la proiezione speciale dei primi due episodi in anteprima di Le Collège Noir sottotitolati in italiano e visibili solo a Lucca Comics & Games. La proiezione avverrà sabato 4 Novembre al Cinema Centrale, i dettagli seguiranno a breve!