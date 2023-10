Il podcast gioco ‘Caccia al tesoro’ e gli appuntamenti di OnePodcast a Lucca Comics & Games 2023: tutte le info.

In occasione di Lucca Comics & Games – l’evento epico che ogni anno attira migliaia di appassionati di fumetti, giochi, e cultura nerd da tutto il mondo – OnePodcast ha lanciato un podcast straordinario e coinvolgente intitolato Caccia al Tesoro – Lucca Comics & Games 2023. Il podcast firmato da Francesco Lancia offre un’esperienza di gioco audio unica, arricchita da enigmi intriganti e misteri avvincenti. Le cinque puntate del podcast sono disponibili ogni giovedì a partire dal 28 settembre, immergendo gli ascoltatori in un’avventura avvincente che li sfida a risolvere enigmi complessi.

Ma la sfida non è finita qui. Il podcast Caccia al Tesoro è più di semplice intrattenimento: rappresenta un’opportunità unica per i partecipanti di mettere alla prova le proprie abilità risolutive. Il primo individuo che è riuscito a risolvere tutti gli enigmi è stato chiamato in diretta su Radio Deejay e premiato con un Golden Pass, un prezioso biglietto che garantisce l’accesso gratuito a vita a Lucca Comics & Games. Questo premio ha aggiunto un elemento di competizione al podcast, trasformandolo in un’avventura entusiasmante e coinvolgente.

OnePodcast: tutti gli appuntamenti a tema podcast a Lucca Comics & Games

Inoltre, OnePodcast ha reso l’esperienza di Lucca Comics & Games ancora più speciale con tre eventi eccezionali. Il primo evento si svolgerà il 1° novembre presso la Chiesa di San Giovanni, dove OnePodcast presenterà in anteprima il podcast BONVI storia di un fumettista (quello delle Sturmtruppen), in collaborazione con Editoriale Cosmo, che racconterà l’integrale di Cronache del dopobomba. Il giorno successivo, il 2 novembre, ci sarà l’incontro con Elisa De Marco, autrice del celebre podcast dei record Elisa True Crime. Infine, il 4 novembre, al Teatro del Giglio, si svolgerà una puntata live imperdibile di Dungeons & Deejay, in collaborazione con Wizards of the Coast e creato appositamente per Lucca Comics & Games. Questo evento coinvolgerà direttamente il pubblico presente, portandolo nel fantastico mondo di Dungeons & Dragons, grazie al master Francesco Lancia.