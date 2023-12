Caffellatte ci racconta l’ultimo singolo ‘Tattoo Taboo’, storia erotica di due persone che non mettono a fuoco i propri sentimenti.

Si intitola Tattoo Taboo il nuovo singolo di Caffellatte disponibile da venerdì 15 dicembre. Un brano dance pop dal ritmo incisivo e con un testo diretto, che racconta dinamiche irrazionali e passioni confuse all’interno di una relazione. «Tattoo Taboo è un brano nato in studio ed è anche molto didascalico. – dice Caffellatte – Volevamo raccontare una situazione erotica in cui le due persone coinvolte provano sentimenti non chiari. Descrive quel momento in cui ci capita di odiare e amare una persona. Sono situazioni ambigue e un po’ tossiche, ma è anche un brano ironico e tagliente che punta a non avere tabù».

LEGGI ANCHE: Caffellatte: «Con ‘Bambina’ provo a perdonarmi»

Del resto, la scrittura di Caffellatte – già con i precedenti singoli TSO, Nonchalance, Non mi fai dormire feat Deddy, TROPPO CHIC e FINTADINIENTE – ci aveva abituato a temi senza filtri. «A me piace essere diretta e non farmi problemi. – dice la cantautrice – Scrivere canzoni significa non avere filtri. Forse nella vita ne avevo di più, ma ad oggi credo di non averne e scrivere mi ha molto aiutato».

«Tattoo Taboo – conclude Caffellatte – non ha la pretesa di essere, ma è qualcosa di diverso. Racconto una situazione che non riuscivo a raccontare in altri brani e non è necessariamente autobiografico. Volevo spiegare un’emozione, un sentimento, una situazione contrastante che mi sono trovata a vivere. In quei casi ti dici: ma ci amiamo o ci stiamo odiando?».