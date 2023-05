Miriam Masala e Foresta ci raccontano il singolo ‘Frastuono’, nato da un periodo non positivo ma che racchiude la forza di ricominciare.

Da venerdì 3 marzo è disponibile Frastuono, il nuovo singolo di Miriam Masala e Foresta. Miriam e Foresta si conoscono nel 2017 e iniziano a lavorare a stretto contatto sulla realizzazione di alcuni brani di Miriam. Più lavorano più l’affiatamento cresce finché decidono di provare a scrivere brani per entrambi, sfruttando questa enorme energia ed empatia artistica che si crea in ogni sessione di scrittura.

«Non mi piace la parola progetto – ci dice subito Foresta – perché sembra qualcosa che inizia e poi, in qualche modo, deve avere una scaletta. Noi invece ci siamo uniti per non avere programmi. Abbiamo in testa quello che vogliamo fare, ma ci lasciamo guidare dagli eventi e da quello che succede. Frastuono doveva uscire un anno e mezzo fa, ma un brano esce quando sta scalpitando».

Nel nuovo singolo emerge il senso di distacco nei confronti del mondo che per un periodo i due artisti hanno vissuto. Fino a chiedersi, nel bel mezzo di questa analoga battaglia, perché non affrontare insieme questo frastuono.

«È stato scritto nel momento giusto. – dice Miriam – Stavamo vivendo un momento di down, di crollo sia emotivo che lavorativo. Ci sentivamo arresi a tal punto da chiederci se valesse la pena continuare a fare musica. Non per passione, ma per lavoro. Frastuono è nata per il bisogno di far sentire chi eravamo. È un nuovo capitolo e racchiude la forza che abbiamo avuto nel ricominciare».

Frastuono è prodotto dall’etichetta Senza Dubbi e distribuito da Believe Digital.