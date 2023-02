At Midnight, Diego Boneta: «Un inno alle commedie romantiche degli anni ’90». Intervista

Su Paramount+ dal 10 Febbraio arriva At Midnight, commedia romantica ambientata in Messico che vi farà venir voglia di andare a visitarlo.

Arriva su Paramount+ dal 10 Febbraio “At Midnight”. Commedia romantica diretta da Jonah Feingold vede protagonisti Diego Boneta (“Il padre della sposa”) e Monica Barbaro (“Top Gun: Maverick”). Il film racconta la storia di Sophie star del cinema che si muove con scaltrezza nelle dinamiche di Hollywood e Alejandro, ambizioso direttore di albergo. Mentre lei è impegnata con le riprese del suo nuovo film di supereroi nella speranza di ottenere un proprio spin-off, scopre che il suo co-protagonista, nonché fidanzato, Adam la tradisce. Quando le riprese del film si spostano in Messico le vite di Monica e Alejandro sono destinate ad intrecciarsi. Tra i due nasce un’intesa che li porta ad incontrarsi segretamente a mezzanotte (At Midnight).

Diego Boneta and Monica Barbaro star in AT MIDNIGHT streaming on Paramount +. Produced by Paramount’s International Studios, Three Amigos, Automatik, and Teorama, the film will stream exclusively on Paramount + in time for Valentine’s Day on Friday, February 10th, 2023. CREDIT: Camila Jurado/Paramount + © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Una rom com ben riuscita in cui ci sono diverse citazioni delle più celebri commedie romantiche e dove l’alchimia tra i due protagonisti funziona coinvolgendo lo spettatore. Alchimia confermata anche dal protagonista Diego Boneta che ho raggiunto su Zoom.

Leggi anche:>> Harlem seconda stagione | «Siamo donne che si vogliono bene davvero». Intervista ala cast

Sul suo profilo Instagram l’attore e produttore ha scritto che uno dei momenti più belli durante la lavorazione del film, sono state le lezioni di ballo della suo partner di set Monica Barbaro.

“SÌ! Monica ha studiato danza ed è una ballerina straordinaria. C’è una sequenza di ballo, che abbiamo studiato e ripetuto parecchie volte prima di girarla, perché volevamo solo che fosse molto.. solo molto speciale. È una sequenza di ballo, ma volevamo che fosse grande. E Monica è stata un’incredibile compagna di ballo e mi ha davvero aiutato molto durante la coreografia, perché entrambi volevamo che fosse speciale.” Diego Boneta

Un tango quello che ballano i due attori, che convince e coinvolge, come del resto tutto il film che non solo è il primo lavoro prodotto dalla società di Diego la Three Amigos, ma è anche la prima commedia romantica girata in Messico.

“At Midnight è un inno alle commedie romantiche degli anni ’90, volevamo che fosse il più classico possibile. La cosa speciale di questo film è che è la prima commedia romantica di Hollywood girata in Messico; Io vengo da Città del Messico e volevamo che il film sembrasse anche una lettera d’amore per il mio Paese, facendolo diventare uno dei protagonisti del film come accade quando vediamo New York, Los Angeles o Parigi. E fare squadra con produttori come Fred Berger, che ha prodotto Lala Land, Michel Franco, che ha diretto Nuevo Orden, che ho prodotto con lui e che ha vinto il Leone d’Argento al Festival del Cinema di Venezia nel 2020.. fare squadra con le persone migliori da entrambi i mondi Messico e Hollywood e lavorare insieme è stato davvero, davvero speciale.” Diego Boneta

Il potere delle commedie romantiche

Ma cos’è che ci spinge a guardare le commedie romantiche, pur sapendo come potrà finire; qual è secondo lui il loro potere?

“Ti fanno ridere, ti fanno piangere, hanno cuore. Nothing Hill è stata una grande ispirazione per noi e film come Love Actually e L’Amore non va in vacanza sono tra i miei film preferiti, non solo come rom com ma proprio come film.” Diego Boneta

E se anche voi amate le commedie romantiche, dopo aver visto At Midnight guardate Dating & New York diretto sempre da Jonah Feingold “È un film che dovresti assolutamente guardare” parola di Diego Boneta.

Vi lascio alla mia intervista all’attore ricordandovi che At Midnight vi aspetta su Paramount+ a partire dal 10 Febbraio.

Crediti foto@Ufficio stampa Paramount+