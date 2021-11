Tour Music Fest 2021 all’Auditorium del Massimo di Roma: 4 ore no-stop di musica con le migliori proposte dell’anno

Tour Music Fest 2021: ritorna l’amato appuntamento con 4 ore no-stop di musica di tutti i generi. Tra i giudici anche Mogol.

Sul palco del Tour Music Fest – The European Music Contest 2021 a Roma saliranno come giudici Mogol, DJ Morales, Kara DioGuardi, Massimo Varini,: tutto all’auditorium del Massimo all’Eur.

Tour Music Fest 2021: ritorna l'amato appuntamento con 4 ore no-stop di musica che presenterà le migliori proposte dell'anno. Tra i giudici anche Mogol.

Tour Music Fest 2021: il grande appuntamento a Roma

Tour Music Fest – The European Music Contest è il grande concorso europeo per cantanti, musicisti, rapper e dj emergenti. Nel corso del tempo ha ospitato artisti poi affermatisi sulla scena italiana e internazionale, come Ermal Meta, Mahmood, Renzo Rubino e Sherol Dos Santos.

Dopo un anno di stop, l’appuntamento è previsto il 14 novembre 2021 all’Auditorium del Massimo di Roma, a partire dalle 17.30 con un evento di quattro ore no-stop di musica che coniugherà proposte new classical, etno folk classic, pop urban, jungle, blues e molto altro.

A presentare l’evento ci saranno Sara Di Iacovo e Pierpaolo Laconi, che introdurranno alcuni grandi artisti emergenti dello scenario musicale italiano.

L’elenco dei partecipanti al TMF 2021

Per la categoria Cantautori ci saranno Doralia di Porto Sant’Elpidio, Fermo (Pop), Niki La Rosa di Livorno (Pop Cantautorale), Gioia di Roma (Pop Urban) e Narciso di Roma (Pop); Nella categoria Musicisti ci sarà Nicolò Sasso di Bari (Etno Folk Classic); nella Categoria Rap Denny Loe di Torino, Wedra di Torino, G-Nota di Roma, Falce di Cumiana.

Nella Categoria DJ Dj Luxor di Sciacca, Agrigento (Urban), Stefano Venditti di Cerveteri (House), Nicostyle di Iglesias (EDM); nella Categoria Original Band i 4ther Muckers di Milano con il loro Alternative Rock; nella Categoria Musicisti – Batteria Sebastiano di Nepi, Viterbo (Prog Metal) e Owen di Vibo Valentia (Jungle); nella Categoria Junior Francesca di Napoli (Pop), Vio di Genova (Pop), Valerio di Roma (Pop Cantautorale) e Mimì di Usmate Velate, Monza (Blues); nella Categoria Interpreti Luce di Brusnengo di Biella (Pop), Martina di Roma (Pop), Sinera di Napoli (Pop) e Valentina Addabbo di Bari (Pop Soul); nella Categoria Musicisti – Pianisti Gabriele Braga di Nichelino, Torino (New Classic); nella Categoria DJ Producer Giorgina di Bergamo (Techno), Queemose di Salice Salentino, Lecce (Tech House) e Sino di Trento (Elettronica); nella Categoria Baby Dalila di Ascoli Piceno (Musical).

La giuria che sceglierà tra i finalisti sarà presieduta da Mogol e composta dalla cantautrice Kara DioGuardi, da Massimo Varini e da Dj David Morales. Tra i premi in palio c’è una borsa di studio per un corso al C.E.T. di Mogol, un budget di 10mila euro per l’organizzazione di un tour e la produzione di un singolo con post produzione agli Abbey Road studio di Londra offerta da Riunite, strumenti musicali offerti da Algam Eko, e sette giorni ad Ibiza per suonare in uno dei locali dell’Isola, ma anche borse di studio per i corsi di Berklee College of Music e premi produzione con l’etichetta discografica Noise Symphony.

