Bratz festeggia i suoi 21 anni collaborando con il fashion brand Cult Gaia e lanciando due special collection.

MGA Entertainment celebra il 21° compleanno del fenomeno mondiale Bratz con il lancio di nuovi prodotti e partnership con brand fashion e beauty.

Dalla passione travolgente per il fashion delle Bratz nasce, in questa occasione speciale, la partnership con il marchio di moda Cult Gaia, grazie alla quale le due bambole preferite dai fan, Cloe e Yasmine, tornano in una veste tutta nuova e più glamour che mai nella speciale collezione Bratz x Cult Gaia Designer Dolls.

La biondissima Cloe indossa l’iconico top Parvana, pantaloni cargo Wynn, scarpe Remi Platform e braccialetti Anna e Blanda. Mentre per il suo secondo outfit porta Joey Feather Top, la borsa a tracolla Hera preferita dai fashion addict e gli orecchini Bloom. La bruna Yasmin si presenta in Mala Top, Alma Short e Irma Tote Bag, e un secondo look che include l’abito Dari, occhiali da sole Hera, scarpe Remi Platform e l’originale Ark Bag.

Disponibili online, queste bambole di design incarnano lo spirito distintivo di Cult Gaia e l’audace spavalderia di Bratz uniti all’impegno del brand a favore della self-expression e dell’inclusività, elementi distintivi del brand sin dal suo debutto nel 2001.

«Le bambole Bratz x Cult Gaia incarnano perfettamente l’essenza di entrambi i brand e ne esaltano le peculiarità. – ha affermato Jasmin Larian, fondatrice del brand Cult Gaia – Le bambole e il marchio Bratz sono davvero speciali per me ed è stata una sfida creativa davvero emozionante riuscire a trovare, per i loro look, il perfetto equilibrio tra l’estetica naturale di Cult Gaia e il glam svavillante delle iconiche doll».

Bratz, per i 21 anni due special collection

Ma i regali per i fan mondiali delle Bratz non sono finiti qui! Con uno straordinario makeover tornano Cloe, Yasmin, Jade, Sasha e Dana nella special collection Bratz Girls Nite Out 21st Birthday Edition Fashion Dolls pronte per il loro Birthday Party. Mentre Meygan, Nevra, Kiana, Kumi e Dylan sono i protagonisti del ritorno della Bratz serie 2 Fashion Doll Collection che celebra il look dei primi anni 2000.

In tempo per i festeggiamenti e per trascorre una fantastica serata tra ragazze, Bratz ha siglato anche una partnership con Glamnetic, uno dei marchi di bellezza in più rapida crescita, che ha recentemente lanciato ciglia finte e press on nails ispirate agli stili unici di quattro dei principali personaggi di Bratz.

Il brand fondato da Ann McFerran, grande fan delle iconiche doll, ha reso disponibili i suoi beauty accessories, online su Glamentic.com.