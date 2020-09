Meghan Markle e la Regina Elisabetta sono così diverse!

Meghan Markle e la Regina Elisabetta non potrebbero essere più distanti. Sebbene entrambe siano abituate ai riflettori, le due donne sono completamente diverse per età, cultura, estrazione sociale. L’unico punto in comune? L’amore per il principe Harry che, ironia della sorte, le ha portate ad allontanarsi ancor di più, dopo la rinuncia dei Sussex ai titoli reali. Anche a tavola l’ex attrice americana e l’anziana sovrana hanno abitudini piuttosto diverse e c’è un piatto che mai Meghan potrebbe far assaggiare alla nonna di suo marito.

Foto: Kikapress