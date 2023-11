Per la prima volta in Italia si tengono, durante la Milano Music Week 2023, i SIAE Music Awards, premi della creatività musicale. Tutto quello che c’è da sapere.

Il 25 novembre, durante la settima Milano Music Week, si svolge la prima edizione dei SIAE Music Awards, nuovissima kermesse ideata e organizzata dalla Società Italiana degli Autori ed Editori che vuole premiare la creatività musicale. La serata evento (organizzata da LaTarma Entertainment) in programma al Superstudio nel cuore del quartiere Tortona, fulcro della MMW23.

Una cerimonia, dunque, che si prepara a illuminare la città per festeggiare gli autori e gli editori italiani di maggiore successo, sia nel Belpaese che oltre confine. “Abbiamo voluto istituire i SIAE Music Awards per celebrare autori ed editori italiani, struttura portante della nostra Società e del nostro patrimonio culturale”, dichiara il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

Foto Shutterstock

“In una serata evento in cui premieremo i brani e gli autori che sono stati più ascoltati, ballati, cantati, riprodotti, in una parola vissuti nel 2022”, conclude. Si tratta di una novità assoluta per l’Italia che si ispira a premi internazionali come gli Ascap Awards negli Stati Uniti, gli Ivor Novello Awards nel Regno Unito e i Grands Prix Sacem in Francia. L’obiettivo? Accendere i riflettori sulla creatività e il talento che hanno plasmato la storia della musica.

Le categorie e le nomination dei SIAE Music Awards 2023

Le categorie in competizione spaziano dalle Canzone Club alle Colonne Sonore Cinema passando per Canzone Radio e Canzone Online. Fino ad Autore Video Streaming e Autore Audio Streaming. Durante l’evento, inoltre, saranno annunciati anche il Miglior Autore Megaconcert (venue con più di 5.000 posti) e il Miglior Autore Concert (venue con meno di 5.000 posti).

LEGGI ANCHE: — Tony Hadley, sorpresa agli Arcimboldi con Elio e Le Storie Tese

Logo da Ufficio Stampa

Ma veniamo alle nomination, risultato delle rilevazioni dei consumi di musica certificate dalla SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2023. Tale metodo che garantisce una selezione basata su dati concreti e rispecchia il vero impatto dei brani e degli autori nell’anno trascorso. Ecco tutti i nominati:

Canzone Club

Freed from desire

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

L’amour toujours

Autori: Gigi D’Agostino, Carlo Montagner, Paolo Sandrini, Diego Maria Leoni

Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy

Mi fai impazzire

Autori: Blanco, Sfera Ebbasta, Greg Willen, Michelangelo

Editori: Cupido, Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Music Union, Thaurus Publishing

Notti in bianco

Autori: Blanco, Davide Simonetta, Michelangelo

Editori: Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Music Union

Shakerando

Autori: Rhove, Nassim Diane (SACEM)

Editori: Milano Ovest, Cafè Concerto

Canzone locali da ballo con musica live

Afrodite

Autori: Marco Puppi, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Romeo Cattaneo

Editori: Two Music, Casanova Casanova, M. C. Harmony, Benvenuto Edizioni Musicali

Albachiara

Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor

Editori: Warner Chappell Music Italiana

Io vagabondo (che non sono altro)

Autori: Damiano Dattoli, Alberto Salerno

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Emi Music Publishing Italia

Sarà perché ti amo

Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Curci Edizioni, Abramo Allione Edizioni Musicali

Un’avventura

Autori: Lucio Battisti, Mogol

Editori: Creazioni Artistiche Musicali, Universal Music Publishing Ricordi

Foto Shutterstock

Canzone locali con musica

Albachiara

Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor

Editori: Warner Chappell Music Italiana

Certe notti

Autori: Ligabue

Editori: Fuoritempo, Sugar Music, Warner Chappell Music Italiana

Freed from desire

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

L’amour toujours

Autori: Gigi D’Agostino, Carlo Montagner, Paolo Sandrini, Diego Maria Leoni

Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy

Mi fai impazzire

Autori: Blanco, Sfera Ebbasta, Greg Willen, Michelangelo

Editori: Cupido, Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Music Union, Thaurus Publishing

Canzone locali con musica live

Albachiara

Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor

Editori: Warner Chappell Music Italiana

Con il nastro rosa

Autori: Lucio Battisti, Mogol

Editori: Edizioni Musicali Acqua Azzurra

Nel blu, dipinto di blu

Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci

Editori: Curci Edizioni

Un’avventura

Autori: Lucio Battisti, Mogol

Editori: Creazioni Artistiche Musicali, Universal Music Publishing Ricordi

Via con me

Autori: Paolo Conte

Editori: Universal Music Publishing Ricordi

Canzone Radio

Bellissima

Autori: Annalisa, Davide Simonetta, Paolo Antonacci

Editori: Curci Edizioni, Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Warner Chappell Music Italiana

Brividi

Autori: Blanco, Mahmood, Michelangelo

Editori: Eclectic Music Group, Milotic, Eclectic Music Publishing, Music Union, Universal Music Publishing Ricordi

Giovani Wannabe

Autori: Riccardo Zanotti, Enrico Brun, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti, Andrea Pisani

Editori: BMG Rights Management, Tuttomoltobenegrazie

La ragazza del futuro

Autore: Cesare Cremonini, Davide Petrella, Alessandro Magnanini

Editori: Garage Days, Sugar Music, Universal Music Publishing Ricordi

Litoranea

Autori: Calcutta, Davide Petrella, Gaetano Scognamiglio

Editori: Puro, Sogno Meccanico, Universal Music Publishing Ricordi

Canzone Italiana all’Estero

Blue (Da Ba Dee)

Autori: Maurizio Lobina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti

Editori: GZ2538

I’m good (Blue)

Autori: Maurizio Lobina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)

Editori: GZ2538, Dipiù, Sony Music Publishing Italy

I wanna be your slave

Autori: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio

Editori: Sony Music Publishing Italy

Nessun dorma (Turandot)

Autori: Giacomo Puccini, Franco Alfano, Giuseppe Adami, Renato Simoni

Editori: Casa Ricordi

Ritmo

Autori: Checco DJ, Ann Lee, Giorgio Spagna, J Balvin (BMI), Will.i.am (BMI), Michael Gaffey (PRS), Peter Glenister (PRS), apl.de.ap (BMI)

Editori: Extravaganza Publishing, BMG Rights Management, Cafè Concerto, Kobalt Music Publishing Italia, Peermusic Italy, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

Foto Shutterstock

Canzone Online

Brividi

Autori: Blanco, Mahmood, Michelangelo

Editori: Eclectic Music Group, Milotic, Eclectic Music Publishing, Music Union, Universal Music Publishing Ricordi

Freed from desire

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

I’m good (Blue)

Autori: Maurizio Lobina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)

Editori: GZ2538, Dipiù, Sony Music Publishing Italy

I wanna be your slave

Autori: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio

Editori: Sony Music Publishing Italy

Thunder

Autori: Andrea Di Gregorio, Alessandro Hueber, Gabry Ponte, Giorgio Prezioso, Marco Quisisana, Cristiano Cesario, Shady, Lorenzo Ohler (GEMA)

Editori: Dance&Love, Dipiù, Music Life, Primus Tunes, Subside Records, The Saifam Group

Colonna Sonora Cinema

Belli ciao

Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi

Editori: Creuza, Curci Edizioni

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Compositori: Umberto Scipione

Editori: Creazioni Artistiche Musicali

Diabolik

Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi

Editori: Creuza, Curci Edizioni

Il colibrì

Compositori: Battista Lena

Editori: Radio Fandango

La stranezza

Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga

Editori: Co.Gi., Emergency Music Italy, Edizioni Leonardi

Colonna Sonora TV

Filumena Marturano

Compositori: Paolo Vivaldi, Alessandro Sartini

Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Sopravvissuti

Compositori: Stefano Lentini

Editori: Rai Com

Tutto per mio figlio

Compositori: Paolo Vivaldi

Editori: Rai Com

Una scomoda eredità

Compositori: Corrado Carosio, Pierangelo Fornaro

Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso

Compositori: Giorgio Giampà

Editori: Rai Com

Autore Audio Streaming

Blanco

Ennio Morricone

Davide Petrella

Riccardo Zanotti

Zef

Logo da Ufficio Stampa – Foto Shutterstock