‘Sanremo che passione! I cantanti toscani al Festival’: anche a Sanremo la presentazione del libro corale

Dal 3 febbraio al 18 marzo verrà presentato il libro 'Sanremo, che passione! I cantanti toscani al festival della musica leggera italiana'.

Dal 3 febbraio al 18 marzo, in 12 eventi pubblici, verrà presentato il libro Sanremo, che passione! I cantanti toscani al festival della musica leggera italiana, coordinato da Paolo Mugnai e pubblicato da Felici Editore. Un bel libro corale, con tanti interventi di giornalisti e scrittori fra cui quello di Giancarlo Passarella, che ha intervistato Don Backy e Alessandro Canino.

Il libro parte dai cantanti toscani ma racconta il dietro le quinte di Sanremo, le storie e gli aneddoti dalla viva voce di chi ha partecipato alla kermesse più longeva e prestigiosa della musica italiana. Nel libro vengono intervistati, fra gli altri, Nada, gli Homo Sapiens, Toto Cutugno, Riccardo Fogli, Aleandro Baldi, Marco Masini, Francesco Gabbani, Katyna Ranieri, Pupo, Donatella Milani, Paolo Vallesi, Irene Grandi, Riccardo Azzurri, Stefano Sani, Andrea Bocelli, Piero Pelù, Gianna Nannini, Riccardo Del Turco, Narciso Parigi, Francesco Nuti, Piero Umiliani e molti altri.

‘Sanremo che passione! I cantanti toscani al Festival’: tutti gli appuntamenti

Tanti gli appuntamenti di presentazione per questo libro, che verrà portato anche proprio nella città dei fiori. Il tour inizia Venerdì 3 febbraio, ore 18.30 libreria Jane e Edward Via Luigi Boccherini, 27/A, Firenze editore Fabrizio Felici, Riccardo Jannello, Francesca Cecconi, Elisangelica Ceccarelli, Federico Berti, Enzo Boddi, Giancarlo Passerella, Enrico Salvadori. Si prosegue Sabato 4 febbraio alle ore 17 libreria Giunti al Punto Via Giuseppe Mazzoni, 27, Prato, con Federico Berti, Elisangelica Ceccarelli, Sara Morandi, Giancarlo Passarella.

Poi ancora Domenica 5 febbraio ore 17.30 Circolo Il Fitto Corso Matteotti, Cecina con Enrico Salvadori. Lunedì 6 febbraio ore 10-11 collegamento radio RC7 Incontrinradio con Patrizia Scotto di Santolo. Martedì 7 febbraio ore 17 Biblioteca Luzi Via Ugo Schiff 8 a Firenze con Federico Berti e Nadia Fondelli. Mercoledì 8 febbraio ore 17.30 Biblioteca Buonarroti Viale Guidoni 188 Firenze con Norma Judith Pagiotti. Giovedì 9 Febbraio ore 12,00 Casa Sanremo – Festival di Sanremo con Paolo Mugnai, Enrico Salvadori, Fabrizio Felici. Venerdì 10 febbraio ore 17 libreria Ibs Firenze Roberta Perugini con Sandro Bugialli, Michela Lanza, Fabrizio Borghini, Bruno Casini, Francesca Cecconi, Federico Berti, Enzo Boddi, Giancarlo Passerella.

Sabato 11 febbraio ore 17 Bibliotecanova Via Chiusi Firenze con Giancarlo Passerella. Sabato 18 febbraio ore 16 Cartolibreria 2.0 Via Adriano Cecioni 144, a Firenze con Michela Lanza, Francesca Cecconi, Giancarlo Passerella. Sabato 25 febbraio ore 16 Villa Bandini Via del Paradiso 5 Firenze con Giancarlo Passarella e Fabrizio Borghini. Giovedì 9 marzo al Magazzino della Musica Milano contatti: Ilaria Guidantoni. Sabato 18 marzo ore 17.30 Villa Bertelli Forte dei Marmi con Enrico Salvadori.