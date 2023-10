Alessandro Tiezzi, Head of Var Digital Art, condivide la visione che ha ispirato la nascita di questo premio, il primo in Italia a premiare l’arte digitale.

Il mondo dell’arte digitale è pronto a fare il suo debutto nel panorama italiano con il Var Digital Art Award 2023, l’evento che si terrà il 26 e il 27 ottobre presso il Palacongressi di Rimini e che rappresenta il primo premio italiano dedicato interamente a questa forma d’arte. L’obiettivo è quello di mettere in luce l’eccellenza dei nuovi linguaggi artistici, offrendo un’inedita prospettiva sul reale attraverso chiavi di lettura contemporanee e universali, che si intrecciano in modo straordinario con la tecnologia digitale.

Alessandro Tiezzi, Head of Var Digital Art, condivide la visione che ha ispirato questo premio straordinario: “Var Digital Art nasce all’interno della nostra azienda,” afferma Tiezzi, “ci occupiamo di digital transformation per accompagnare le imprese nel percorso di evoluzione digitale, e insieme ad alcuni colleghi con la passione per l’arte, abbiamo iniziato ormai nel 2017 a portare all’interno della nostra azienda alcune iniziative e collaborazioni con artisti digitali.”

Queste prime esperienze hanno ispirato Var Group a potenziare la sua iniziativa e adottare il progetto come elemento di comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. “Da un anno,” continua Tiezzi, “abbiamo intrapreso una collaborazione con Davide Sarchioni, curatore e direttore artistico di Var Digital Art, con l’obiettivo di creare un percorso che porti Var Digital Art a diventare un hub all’interno del mondo dell’arte digitale e creare una sinergia e una contaminazione tra il mondo dell’impresa, dell’arte, e del digitale.”

Tiezzi sottolinea anche l’importanza di VDA Factory, un laboratorio di produzione creato da Var Group, dove le competenze e le esperienze quotidiane dell’azienda sono messe a disposizione degli artisti digitali. Questo processo di contaminazione tra il mondo dell’impresa e quello degli artisti digitali è fondamentale per stimolare l’innovazione e la creazione di progetti straordinari.

La sinergia tra impresa e arte digitale è un connubio perfetto quando le rispettive esperienze, competenze e idee si fondono: “Allora si può creare veramente una sinergia che porta a vedere nuovi orizzonti nell’arte, in qualunque forma essa sia” afferma Tiezzi .

Chiara Passa, Roberto Fassone, Luca Pozzi, Kamilia Kard: è attraverso le loro visioni che, alla sua prima edizione, Var Digital Art Award ha deciso di raccontare e mostrare al pubblico l’incontro tra l’uomo e la creatività digitale dando vita a una mappatura che disegna un quadro raffinato delle ricerche artistiche dei nostri tempi, sempre più poliedriche e interdisciplinari.

Le opere saranno presentate il 26 e 27 ottobre al Palacongressi di Rimini in occasione dell’annuale Convention di Var Group, che ospita la prima edizione di Var Digital Art Award.