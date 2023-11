Due bambini che giocano in mezzo alla macerie, questo l’omaggio di Laika

Ricostruzione, l’omaggio di Laika al Marocco

Due mesi fa un terribile terremoto colpiva il Marocco: alle 23.11 dell’8 settembre il sisma spazzava via la vita di quasi 3000 persone, radendo al suolo 6000 case e danneggiandone altre 50.000. Una tragedia umanitaria che ha colpito in particolar modo i più deboli: secondo UNICEF sono circa 100.000 i minori a vario titolo colpiti dal sisma, molti di loro rimasti orfani.

A due mesi dall’immane tragedia è comparsa a Tafza, Ourika Valley, nell’Alto Atlante marocchino, una nuova opera di Laika dal titolo “Ricostruzione” che ritrae due bambini che giocano in mezzo alle macerie con una piccola casetta.

Una celebrazione, un simbolo, ma anche un appello a non dimenticare: ci vorranno almeno 5 anni per ricostruire le case, il Marocco resiste ma gli abitanti delle zone colpite hanno bisogno di aiuto. L’arrivo dell’inverno renderà le condizioni di vita ancor più difficili: non dimentichiamoci di loro.

“Quando accadono certe tragedie”, ha dichiarato Laika, “il mio primo pensiero è sempre per le vittime, soprattutto i bambini. Quelli che non ci sono più e quelli che restano, condannati a vivere con il trauma e la paura. Qui a Tafza, manca anche l’istruzione: da due mesi, i bambini non vanno più a scuola perché è stata completamente distrutta. Ma la ricostruzione inizia anche da queste piccole cose che restituiscono poco a poco il senso della vita a chi resiste.”