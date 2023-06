Il podcast di Chora Media aiuta ad immergersi nell’affascinante premessa di questa mostra, arricchita da pezzi mai visti in Italia: il tempo non è unico, ma esiste contemporaneamente.

Un podcast che accompagna alla scoperta del tempo: un concetto affascinante, che per gli antichi Greci non era unico ma declinato in tre dimensioni e che è il protagonista di una mostra visibile fino al 30 luglio alle Terme di Diocleziano, a Roma, dal titolo L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi.

I greci avevano ben tre vocaboli per definire il concetto di tempo, molto diversi fra di loro: c’era Kronos, il tempo circoscritto e lineare degli umani; c’era Aion, il tempo che non scorre, non inizia e non finisce e poi c’era Kairos, cioè l’attimo fuggente, l’istante che non ritorna.

Nella mostra alle Terme di Diocleziano sono esposti circa 300 oggetti, che raccontano come l’essere umano lasci tracce di sè nel tempo di come il passato e la memoria si colleghino alla contemporaneità attraverso i simboli e il mito.

Ad accompagnare il visitatore questo podcast, realizzato da Chora Media in un unico episodio per per la Direzione generale Musei e il Museo Nazionale Romano, disponibile su tutte le piattaforme gratuite.

L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi, la collaborazione con la Grecia

“Il tempo non è affatto ciò che sembra. Non scorre in una sola direzione, e il futuro esiste contemporaneamente al passato”, sosteneva Albert Einstein e questa riflessione è un ottimo inizio per affrontare il percorso della mostra, che è arricchito da diverse presenze eccezionali, alcune provenienti dalle sedi e dai depositi del Museo Nazionale Romano, le altre da vari musei di tutta Italia. Alcuni oggetti, tra i più importanti, sono stati scoperti e restaurati negli ultimi mesi e si presentano quindi per la prima volta al pubblico.

La mostra è organizzata in partenariato con il Ministero della Cultura della Grecia che ha consentito il prestito di un’importante serie di capolavori antichi e bizantini, molti dei quali sono esposti per la prima volta in Italia.

